FOTO | Șapte absolvenți de la Colegiul Militar din Alba Iulia, cu media 10 la testul de verificare a cunoștințelor, admiși la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” și Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”

Absolvenți de la Colegiul Militar din Alba Iulia, cu media 10 la testul de verificare a cunoștințelor, admiși la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” și Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”

Absolvenți ai Promoției 2025, care au obținut media 10 la testul de verificare a cunoștințelor susținut în vederea admiterii în academiile militare, au fost admiși în această vară la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” București și la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

Nota maximă 10 reflectă anii de muncă, efortul constant, seriozitatea și răbdarea cu care s-au pregătit, au fost pregătiți de colectivul de profesori și susținuți de cei dragi.

Șapte absolvenți au ales să devină ofițeri ingineri și au optat pentru specializări ale Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”, mediile lor de repartiție fiind cuprinse între 9,90 și 9,41. Specializările alese de către aceștia sunt: Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională (o absolventă), Comunicații pentru apărare și securitate (o absolventă), Aeronave și motoare de aviație (doi absolvenți și o absolventă), Blindate, autovehicule și tractoare (o absolventă), Drumuri, poduri și infrastructuri militare (un absolvent).

Alți cinci absolvenți au ales să își continue studiile la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, fiind admiși cu medii cuprinse între 9,77 și 9,45 la specializarea Comunicații.

Felicitări tuturor, vă dorim mult succes în drumul vostru viitor!

