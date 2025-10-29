FOTO | Salvatorii montani, printre victimele Guvernului Bolojan: „Salvăm zilnic oameni de pe munte, dar nu mai avem voie să ne pregătim și echipăm”
Salvatorii montani, printre victimele Guvernului Bolojan: „Salvăm zilnic oameni de pe munte, dar nu mai avem voie să ne pregătim și echipăm”
Salvatorii montani deplâng situația delicată în care au ajuns din cauza măsurilor Guvernului Bolojan. „Salvăm zilnic oameni de pe munte, dar nu mai avem voie să ne pregătim și echipăm”, au semnalat, miercuri, 29 octombrie 2025, reprezentanții Salvamont România.
„Este regretabil că masurile de austeritate impuse nu mai permit pregătirea profesională a salvatorilor montani, nici inițială, nici continuă, nici atestare sau reatestare periodică și nici măcar achiziția echipamentelor de lucru, protecție și intervenție specifice sezonului de iarnă.
Suntem un serviciu de urgență, salvăm zilnic oameni de pe munte, ne riscăm viețile, recuperăm trupurile celor fară de noroc, dar nu avem voie să ne mai pregătim sau să ne echipam.
Redresarea economică va fi „puternic” susținută de reducerea cheltuielilor celor 350 de salvamontiști din întreaga țară, 18,5 % din necesarul normat al capacității operative de intervenție Salvamont la nivel național”, se arată într-un comunicat Salvamont România.
