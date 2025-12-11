Rămâi conectat

Ştirea zilei

FOTO | Șahiștii de la Colegiul Militar din Alba Iulia, pe podium la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Ce premii au obținut

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Șahiștii de la Colegiul Militar din Alba Iulia, pe podium la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Ce premii au obținut

Șahiștii de la Colegiul Militar din Alba Iulia au urcat pe podium la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, după obținerea mai multor premii.

Șahiștii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia s-au remarcat la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, obținând un Premiu II și două Premii III.

,,Prin perseverență și gândire strategică, elev caporal Bianca Salati-Dragoș a reușit să se claseze pe Locul II în competiția județeană, iar elev sergent Andrei Carare și elev fruntaș Roxana Baum pe locul III. Elevii sunt pregătiți de locotenentul Alexandru Simion.

Felicitări elevilor pentru performanța obținută, mult succes la viitoarele concursuri!”, au transmis reprezentanții Colegiului Militar din Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Un minor care a fluturat un steag cu Zelea Codreanu la Alba Iulia de Ziua Națională, REȚINUT de polițiști: Materiale de propagandă legionară, găsite în casa tânărului

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 minute

în

11 decembrie 2025

De

Un minor care a fluturat un steag cu Zelea Codreanu la Alba Iulia de Ziua Națională, REȚINUT de polițiști: Materiale de propagandă legionară, găsite în casa tânărului Un minor care a fluturat un steag cu Zelea Codreanu la Alba Iulia de Ziua Națională, a fost reținut de polițiștii din Alba. Materiale de propagandă legionară au […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | O nouă creșă, construită la Blaj cu fonduri europene: Investiție de aproape 4,9 milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de ore

în

10 decembrie 2025

De

O nouă creșă, construită la Blaj cu fonduri europene: Investiție de aproape 4,9 milioane de lei O nouă creşă se află în construcţie în Blaj, la intrarea în Tiur, mai exact în „Lunca Ciufudului”. Creșa, care va avea 40 de locuri, este construită în parteneriat cu Compania Naţională de Investiţii (CNI). Finanţarea, de 11,8 milioane […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Carmen Spătăcean câștigă definitiv procesul cu Instituția Prefectului. Curtea de Apel Alba Iulia a suspendat, definitiv, efectele ordinului prefectului de Alba prin care s-a dispus încetarea mandatului de consilier local

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de ore

în

10 decembrie 2025

De

Carmen Spătăcean câștigă definitiv procesul cu Instituția Prefectului. Curtea de Apel Alba Iulia a suspendat, definitiv, efectele ordinului prefectului de Alba prin care s-a dispus încetarea mandatului de consilier local Carmen Spătăcean, consilier local în municipiul Blaj, a câștigat definitiv procesul cu Instituția Prefectului în ceea ce privește suspendarea ordinului prin care s-a dispus încetarea […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 43 de minute

Mașinile din România, înmatriculate și radiate online, fără vizită prealabilă la ghișeu

Mașinile din România, înmatriculate și radiate online, fără vizită prealabilă la ghișeu Tot ce ține de înmatricularea și radierea mașinilor...
Actualitateacum 2 ore

Premierul Ilie Bolojan consideră că vârsta de pensionare trebuie ridicată ,,peste tot”: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani

Premierul Ilie Bolojan consideră că vârsta de pensionare trebuie ridicată ,,peste tot”: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48,...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 3 minute

VIDEO | Un minor care a fluturat un steag cu Zelea Codreanu la Alba Iulia de Ziua Națională, REȚINUT de polițiști: Materiale de propagandă legionară, găsite în casa tânărului

Un minor care a fluturat un steag cu Zelea Codreanu la Alba Iulia de Ziua Națională, REȚINUT de polițiști: Materiale...
Ştirea zileiacum o oră

FOTO | Șahiștii de la Colegiul Militar din Alba Iulia, pe podium la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Ce premii au obținut

Șahiștii de la Colegiul Militar din Alba Iulia, pe podium la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Ce...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

12 decembrie | Expoziția „înSCRISUL ÎNCHISorilor: memorialistica represiunii comuniste” la Sala Unirii din Alba Iulia

Expoziția „înSCRISUL ÎNCHISorilor: memorialistica represiunii comuniste” la Sala Unirii din Alba Iulia Vineri, 12 decembrie 2025, de la ora 13:00,...
Curier Județeanacum 4 ore

FOTO | „Arta care dăruiește speranță” – Expoziție caritabilă pentru 47 de familii din zonele izolate ale Trascăului. Lucrările expuse, achiziționate prin donații

„Arta care dăruiește speranță” – Expoziție caritabilă pentru 47 de familii din zonele izolate ale Trascăului. Lucrările expuse, achiziționate prin...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

FOTO | Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice

Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice La Sântimbru continuă modernizarea școlii, în urmă...
Politică Administrațieacum 2 zile

Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii

Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii Într-un context...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 9 ore

11 decembrie – Ziua internațională a munților

11 decembrie – Ziua internațională a munților Ziua internațională a munților, care este celebrată în fiecare an la 11 decembrie,...
Opinii - Comentariiacum o zi

10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului

10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului Ziua internațională a drepturilor omului este marcată în întreaga lume la 10 decembrie....

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea