FOTO | Șahiștii de la Colegiul Militar din Alba Iulia, pe podium la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Ce premii au obținut

Șahiștii de la Colegiul Militar din Alba Iulia, pe podium la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Ce premii au obținut

Șahiștii de la Colegiul Militar din Alba Iulia au urcat pe podium la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, după obținerea mai multor premii.

Șahiștii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia s-au remarcat la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, obținând un Premiu II și două Premii III.

,,Prin perseverență și gândire strategică, elev caporal Bianca Salati-Dragoș a reușit să se claseze pe Locul II în competiția județeană, iar elev sergent Andrei Carare și elev fruntaș Roxana Baum pe locul III. Elevii sunt pregătiți de locotenentul Alexandru Simion.

Felicitări elevilor pentru performanța obținută, mult succes la viitoarele concursuri!”, au transmis reprezentanții Colegiului Militar din Alba Iulia.

