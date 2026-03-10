Curier Județean

FOTO | Roxana Deac, sportivă legitimată la CS Unirea Alba Iulia, rezultate impresionante la Campionatul Național de Haltere Seniori: A obținut calificarea cu un total de 143 kg

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Roxana Deac, sportivă legitimată la CS Unirea Alba Iulia, rezultate impresionante la Campionatul Național de Haltere Seniori: A obținut calificarea cu un total de 143 kg

Roxana Deac, sportivă legitimată la CS Unirea Alba Iulia și elevă la LPS Alba Iulia, a obținut rezultate bune la Campionatul Național de Haltere Seniori (Cupa României + Calificări), unde a reușit să îndeplinească baremul de calificare.

În competiția desfășurată la București, Roxana Deac s-a clasat pe locul 4 la proba de smuls și pe locul 3 la aruncat, după ce a ridicat 81 de kilograme, cu un total de 143 de kilograme. Tot la această competiție a participat și Udrea Rareș, la categoria 88 de kilograme, acesta reușind un total de 160 de kilograme.

,,Un mare înțelept din elita sportului de performanță spunea că doar rezultatele la nivel de seniori contează.

În cadrul Campionatului Național de Haltere Seniori – Cupa României + Calificări, desfășurat la București, sportivii au obținut rezultate remarcabile.

Deac Roxana, sportivă legitimată la Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia și elevă în clasa a XI-B la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, a obținut locul 4 la proba de smuls și un frumos loc 3 la proba de aruncat, cu 81 kg ridicate. Prin aceste rezultate, Roxana a îndeplinit baremul de calificare, realizând un total de 143 kg.

De asemenea, Udrea Rareș a concurat la categoria 88 kg, reușind un total de 160 kg, un rezultat foarte bun pentru primul său debut într-o competiție.

La final, dorim să transmitem mulțumiri colegilor, precum și conducerii Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia și conducerii Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia pentru sprijinul și susținerea acordate în pregătirea și participarea sportivilor la această competiție”, se arată într-un mesaj publicat de Daniel Ordean, antrenor asistent la Club Sportiv Unirea Alba Iulia.

