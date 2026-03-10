FOTO | Roxana Deac, sportivă legitimată la CS Unirea Alba Iulia, rezultate impresionante la Campionatul Național de Haltere Seniori: A obținut calificarea cu un total de 143 kg

Roxana Deac, sportivă legitimată la CS Unirea Alba Iulia, rezultate impresionante la Campionatul Național de Haltere Seniori: A obținut calificarea cu un total de 143 kg

În cadrul Campionatului Național de Haltere Seniori – Cupa României + Calificări, desfășurat la București, sportivii au obținut rezultate remarcabile.

Deac Roxana, sportivă legitimată la Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia și elevă în clasa a XI-B la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, a obținut locul 4 la proba de smuls și un frumos loc 3 la proba de aruncat, cu 81 kg ridicate. Prin aceste rezultate, Roxana a îndeplinit baremul de calificare, realizând un total de 143 kg.

De asemenea, Udrea Rareș a concurat la categoria 88 kg, reușind un total de 160 kg, un rezultat foarte bun pentru primul său debut într-o competiție.

La final, dorim să transmitem mulțumiri colegilor, precum și conducerii Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia și conducerii Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia pentru sprijinul și susținerea acordate în pregătirea și participarea sportivilor la această competiție”, se arată într-un mesaj publicat de Daniel Ordean, antrenor asistent la Club Sportiv Unirea Alba Iulia.

