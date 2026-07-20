Sport

Foto: Roxana Cordea (Mica Romă Blaj), medalie de bronz la Campionatele Naționale Under 23, la doar 16 ani! Lucian Ștefan – argint, Andrei Crașovean – bronz, alte două medalii ale competitorilor din Alba

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

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Roxana Cordea (Mica Romă Blaj), medalie de bronz la Campionatele Naționale Under 23, la doar 16 ani! Lucian Ștefan – argint, Andrei Crașovean – bronz, alte două medalii ale competitorilor din Alba

Roxana Cordea, sportivă din Jidvei legitimată la Mica Romă Blaj, a cucerit o prețioasă medalie de bronz la Campionatele Naționale de atletism Under 23, disputate la Deva.

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Rezultatul este unul notabil, întrucât talentata competitoare are doar 16 ani! De asemenea, dintre elevii antrenoarei Cristina Man au mai urcat pe podium Lucian Ștefan (dublă legitimare cu CSU Alba Iulia) – argint și Andrei Crașovan (dublă cu CSȘ Caransebeș) – bronz, rezultând performanțe de apreciat pentru clubul din „Mica Romă”.

Rezultate:

*David Bercheu (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) – locul 4 în proba de 10.000 metri (timpul 36:59.75, PB)

*David George Cozma (CS Universitar Alba Iulia) – locul 4 la 800 metri (timpul 1:54.21) și locul 7 la 1500 metri (rezultatul 3:59.94, SB);

*Andrei Casian Crașovan (CSȘ Caransebeș/ Mica Romă Blaj) – medalie de bronz la 1500 metri (rezultat 3:53.56, PB) și locul 5 la 800 metri (1:54.43);

*Lucian Florin Ștefan (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj) – argint la 1500 metri (3.52.46, PB) și locul 4 la 5000 metri (timpul 15:23.88);

*Roxana Maria Cordea (AC Mica Romă Blaj/CSȘ Blaj) – medalie de bronz la 5000 metri (rezultatul 18:17.85) și locul 4 la 1500 metri (4:58.44);

*Viorel Ioan Medeșan (Atletic Club Mica Romă Blaj) – locul 15 la 1400 metri (rezultatul 52.70) și locul 11 la 800 metri (1:59.23)

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