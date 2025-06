FOTO: Roxana Cordea (Luceafărul Jidvei) – de două ori vicecampioană națională, Denisa Komives (CSȘ Blaj) – medalie de bronz, la Campionatele Naționale de atletism Under 16

Roxana Cordea (Luceafărul Jidvei) – de două ori vicecampioană națională, Denisa Komives (CSȘ Blaj) – medalie de bronz, la Campionatele Naționale de atletism Under 16

La Campionatele Naționale de atletism Under 16 de la București, Roxana Cordea (Luceafărul Jidvei) a cucerit două medalii de argint, în probele de 1500 de metri și 3000 metri, iar Denisa Komives (CSȘ Blaj) a luat bronzul la 800 de metri.

Citește și: FOTO: Blăjeanca Mihaela Blaga, locul 8 la Campionatele Europene pe echipe în proba de 3000 metri obstacole

Astfel, s-au înregistrat alte rezultate notabile pentru atletismul din județ, după ce Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/ CS Unirea Alba Iulia, antrenor Gabriel Avram) a devenit campioană națională în proba de 3000 metri marș.

La 1500 de metri, Roxana Maria Cordea (Luceafărul Jidvei) a cucerit medalia de argint, cu rezultatul 4:55.22 (SB), campioană devenind Alexandra Bianca Vasilescu (CSM Danibiu Tulcea) – timpul 4:46.75 (PB), pe treapta a treia a podiumului clasându-se Mara Ghelase (Athletics Timișoara/ CSM Craiova) – cu timpul 4:56.62. Sportiva din Alba a recidivat fericit și a cucerit o nouă medalie de argint, în proba de 3000 metri, cu rezultatul 10:54.09 (SB – cel mai bun timp al sezonului), în ambele situații înregistrând cel mai bun rezultat al sezonului. Pe prima poziție s-a clasat Kara Rotaru (LPS Banatul Timișoara) – cu timpul 10:51.12 (PB).

În acest an, Roxana Cordea (Luceafărul Jidvei, foto stânga) a mai fost campioană națională la 3000 metri și a luat medalie de bronz în proba de 1500 de metri, la naționalele Under 16 în sală, plus o altă medalie de bronz la 3000 metri, la Under 18, tot în sală.

„După un început de an, în care Roxana si-a depășit limitele, fiind pe o pantă ascendentă, din păcate a urmat o perioadă cu multe obstacole, printre care și unele probleme de sănătate. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu se pare că suntem acum pe drumul cel bun. În continuare, vom încerca să revenim la performanțele obținute în primăvara acestui an și bineînțeles, să trecem de acest «zid» și să ne apropiem de baremele europene”, a precizat antrenorul Andras Gașpar.

Tot la naționalele Under 16, Denisa Maria Komives (CSȘ Blaj, foto dreapta) a terminat pe locul 4 în proba de 400 de metri (locul întâi în seria C), cu timpul 59.92 (SB). Eleva antrenoarei Cristina Man a mai luat în proba de 800 de metri, terminând pe treapta a treia a podiumului, cu rezultatul 2:20.37 (SB), în fața sa clasându-se Alexandra Bianca Vasilescu (CSM Danubiu Tulcea, campioana de la 1500 de metri) – cu timpul 2:16.69 (SB) și Natalia Gavrilovic (Giroc Chișoda) – rezultatul 2:19.91. „Este o medalie prețioasă pentru eleva mea. Felicitări, Denisa”, a punctat Cristina Man, antrenoare care a fost prezentă în weekend la Maribor (Slovenia), unde Mihaela Blaga a terminat pe locul 8 în proba de 3000 metri obstacole, din cadrul Campionatelor Europene pe echipe

