Foto: România, performanță extraordinară: calificare în optimile de finală ale Campionatului European! Ocnamureșeanul Florian „Bela” Bartha, printre protagoniștii reprezentativei tricolore
România, performanță extraordinară: calificare în optimile de finală ale Campionatului European! Ocnamureșeanul Florian „Bela” Bartha, printre protagoniștii reprezentativei tricolore, în victoria cu Turcia, scor 3-1, în BT Arena
România a realizat o performanță extraordinară, calificându-se în optimile de finală ale Campionatului European de volei masculin, în urma victoriei superbe repurtate în grupa D a turneului continental, 3-1 (25-19, 25-21, 20-25, 25-18), cu reprezentativa Turciei.
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Meciul decisiv din „BT Arena” a durat 110 minute, disputându-se în fața unei asistențe de aproximativ 3900 de spectatori, care au creat o atmosferă de senzație. „Tricolorii” au acces astfel în etapa jocurilor eliminatorii de la Europene, urmând a se muta la Sofia (posibili adversari, Ucraina, Polonia, Bulgaria sau Israel, în funcție de ultimele rezultate și ierarhia grupei B). Remarcații disputei contra reprezentativei „Semilunei” s-au dovedit Alexandru Rață (22 de puncte), Daniel Chițigoi (16 puncte) și Marian Bala (12 puncte). Printre protagoniști s-a numărat și centrul Florian „Bela” Bartha, din Ocna Mureș, care a realizat 6 puncte.
Trupa condusă de Sergiu Stancu au început în forță și și-au adjudecat primele două seturi, 25-21 și 25-19. În al treilea mitan, Turcia a profitat de o defensivă precară a tricolorilor, a redus ecartul, însă România și-a revenit la timp și s-a impus cu 25-18 în setul ultim. România a obţinut următoarele rezultatele în Grupa D: 1-3 cu Letonia, 3-1 cu Elveţia, 2-3 cu Germania, 3-1 cu Turcia, iar miercuri seara este ultimul meci, împotriva Franței, dubla campioană olimpică (ora 20.00, TVR Sport). O seară magică în „BT Arena”, unde România a reușit o victorie de vis și accederea în optimile de finală ale Campionatului European. În 2023, prima noastră reprezentativă a fost eliminată de Franța în sferturile de finală
Foto: CEV
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