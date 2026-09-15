Astăzi | Restricții de circulație pe Autostrada A10, Sebeș – Turda: Circulația se va desfășura pe banda II

Restricții de circulație pe Autostrada A10, Sebeș – Turda: Circulația se va desfășura pe banda II

DRDP Cluj anunță, printr-o postare făcută pe o rețea de socializare, restricții de circulație pe Autostrada A10, sensul Sebeș-Turda, pentru efectuarea unor reparații la partea carosabilă în perioada de garanție.

Aceștia au transmis că circulația se va desfășura pe banda II, cu restricții de viteză, iar restricțiile sunt în vigoare până la ora 18.

,,Atenție! Restricții de circulație pe Autostrada A10 (Sebeș-Turda)

Astăzi, 15.09.2026, până la ora 18:00, se vor institui restricții de circulație pe Autostrada A10, km 12+400, calea 2 (sensul Turda-Sebeș), pe banda I și banda de urgență, în vederea efectuării unor reparații la partea carosabilă în perioada de garanție.

Circulația se va desfășura pe banda II, cu restricții de viteză.

Lucrările sunt executate de către Antreprenorul Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. Vă rugăm să circulați cu prudență în zona lucrărilor și să respectați semnalizarea rutieră!”, potrivit DRDP Cluj.

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