Casa Verde Baterii 2026: Ghidul de finanţare, publicat în Monitorul Oficial. Principalele modificări

Ghidul de finanțare pentru Programul privind instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile a fost publicat luni în Monitorul Oficial, au anunțat Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Fondului pentru Mediu.

Forma finală a documentului a fost elaborată în urma unui amplu proces de consultare publică, în cadrul căruia au fost primite și analizate peste 200 de puncte de vedere din partea persoanelor fizice, asociațiilor profesionale, companiilor, instalatorilor și specialiștilor.

Printre modificările introduse în urma consultării, se numără reducerea capacităţii minime eligibile a sistemului de stocare de la 12 kWh la 10 kWh şi majorarea standardului de cost maxim eligibil de la 1.250 de lei/kWh la 1.500 de lei/kWh, TVA inclus, scrie News.ro.

Potrivit Ministerului Mediului, programul are un buget de 400 de milioane de lei şi se adresează persoanelor fizice care au calitatea de prosumator. Finanţarea acordată de AFM poate acoperi cel mult 75% din valoarea proiectului, fără a depăşi 15.000 de lei, TVA inclus.

„Forma finală a ghidului este rezultatul unei munci reale de a include observaţiile primite pentru a lansa cu succes primul program naţional de baterii gestionat de Ministerul Mediului. Peste 200 de puncte de vedere şi zeci de intervenţii au contribuit la această dezbatere publică vie şi ne bucurăm că, astfel, am reuşit să îmbunătăţim ghidul pus în transparenţă. Se cuvine astfel să le mulţumim tuturor celor care au participat cu argumente şi soluţii concrete. Am preluat propunerile care fac programul mai echitabil, mai sigur şi mai bine adaptat nevoilor prosumatorilor”, afirmă ministrul interimar al Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.

Principalele modificări introduse în urma consultării publice sunt:

– capacitatea minimă eligibilă a sistemului de stocare a fost redusă de la 12 kWh la 10 kWh;

– standardul de cost maxim eligibil a fost majorat de la 1.250 de lei/kWh la 1.500 de lei/kWh, TVA inclus;

– a fost eliminat criteriul de punctaj raportat la puterea instalaţiei fotovoltaice, care putea avantaja sistemele de mari dimensiuni;

– punctajul este acordat în funcţie de contribuţia proprie şi de capacitatea sistemului de stocare, fiecare criteriu având maximum 50 de puncte;

– pentru capacitatea de stocare, punctajul maxim se obţine la 20 kWh. Sistemele cu o capacitate mai mare nu primesc puncte suplimentare, iar finanţarea AFM rămâne plafonată la 15.000 de lei;

– deţinerea unei baterii instalate anterior nu mai reprezintă, prin ea însăşi, un criteriu de neeligibilitate;

– cerinţa minimă privind durata de funcţionare a bateriei a crescut de la 3.000 la 5.000 de cicluri de încărcare-descărcare;

– sistemele finanţate trebuie să includă un sistem de gestionare a bateriei – BMS – care monitorizează parametrii esenţiali şi protejează echipamentul;

– sistemul trebuie să permită încărcarea automată a bateriei din surplusul de energie produs de instalaţia fotovoltaică;

– a fost eliminată formularea generală privind accesul unor „persoane autorizate” la datele referitoare la energia produsă, stocată şi utilizată în gospodărie;

– factura de energie electrică depusă la înscriere poate avea o vechime de cel mult şase luni, faţă de trei luni în proiectul iniţial.

Conform sursei citate, procesul de consultare publică şi integrarea observaţiilor în forma finală a ghidului au fost coordonate de secretarul de stat Elena Tudose, împreună cu echipele tehnice din MMAP şi AFM.

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