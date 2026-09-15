Pensionarii vor putea contesta mai ușor deciziile caselor de pensii. Proiectul care stabilește că dreptul la pensie este „imprescriptibil”, adoptat de Senat

Plenul Senatului a adoptat, luni, o propunere legislativă care introduce două modalități prin care pensionarii pot contesta deciziile caselor teritoriale de pensii privind cuantumul pensiei și prevede reactivarea din oficiu a dreptului la recalculare în anumite situații, astfel încât beneficiarii să nu piardă sumele care li se cuvin.

Inițiativa legislativă, depusă de 60 de parlamentari AUR, prevede că pensia este „un drept imprescriptibil” și a fost adoptată cu 109 voturi „pentru”.

Propunerea legislativă merge la Camera Deputaților în calitate de for decizional.

„Pensionarului i se închide ușa în față după 45 de zile și rămâne cu pensia ciuntită. Trebuie să punem omul înaintea birocrației”, a spus senatoarea Niculina Stelea. „Pensia nu e pomană și nici milă, e plătită prin anii de muncă”, conform acesteia.

Conform propunerii legislative, decizia emisă de casa teritorială de pensii prin care se stabilește valoarea pensiei va putea să fie contestată „în termen de 45 de zile de la comunicare, prin procedură administrativă prealabilă, adresată casei teritoriale de pensii emitente”.

Procedura administrativă prealabilă înseamnă că trebuie să trimiți o plângere scrisă la instituția care a emis un act înainte să te adresezi judecătorului.

Inițiativa legislativă prevede că, la modul general, pensionarul va putea depune o singură contestație administrativă la casa teritorială de pensii, plângere în care va avea obligația de a atașa toate „obiecțiile, stagiile de cotizare disputate și adeverințele disponibile”. Însă propunerea legislativă conține și cazuri speciale în care se va putea cere de mai multe ori recalcularea pensiei. După ce pensionarul depune contestația, casa de pensii va avea „obligația de a reanaliza dosarul de pensie și de a comunica un răspuns motivat în termen de 45 de zile de la data înregistrării contestației”.

În cazul în care casa teritorială de pensii nu-i răspunde pensionarului în termenul legal de 45 de zile, sau în cazul în care răspunsul este nesatisfăcător, pensionarul se poate adresa direct instanței judecătorești competente, în termen de 45 de zile calculat de la data expirării termenului de răspuns sau, după caz, de la data comunicării acestuia de către casa de pensii, conform propunerii legislative votată de Senat. Deciziile caselor de pensii devin definitive dacă nu au fost contestate în termenele prevăzute mai sus. Însă deciziile greșite ale caselor de pensiilor vor putea fi îndreptate oricând, prevede proiectul legislativ.

„Dreptul de pensie este imprescriptibil și nu poate fi cedat total sau parțial”, conform variantei votată de Senat. Asta înseamnă că dreptul la pensie nu se pierde și nu expiră indiferent cât de mult timp trece fără ca pensionarul să-și solicite recalcularea cuantumului.

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