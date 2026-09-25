Foto: România, eșec la debutul lui Hagi, 1-2 cu Suedia, în Liga Națiunilor! Rațiu, pasă de gol, Stanciu, doar ultimele 10 minute

România, eșec la debutul lui Gheorghe Hagi, 1-2 cu Suedia, în Liga Națiunilor! Rațiu, pasă de gol, Stanciu, doar ultimele 10 minute

România a pierdut la revenirea oficială lui Gheorghe Hagi, pe banca „tricolorilor”, 1-2 (1-2), la Solna cu Suedia, iar revanșa după Mondialul din ’94 se lasă așteptată

„Tricolorii” au evoluat curajos, au avut avut momente bune, în prima repriză, însă clasa starurilor scandinavilor și-a spus cuvântul, Suedia profitând din plin de erorile defensive ale lui Ghiță. Per ansamblu, o partidă echilibrată, raportul șuturilor fiind 11-10, dar s-a văzut clasa superioară a participantei la Mondial

Isak, vedeta lui Liverpool, a deschis scorul în minutul 20, la o eroare a lui Ghiță, iar Man a egalat (29), după o acțiune excelentă, la pasa lui Andrei Rațiu. Un alt jucător din Premier League, Gyokeres (Arsenal) a marcat, la o altă eroare a lui Ghiță, stabilind scorul pauzei.

Un sistem cu 5 fundași, titularizarea lui Băluță și banderola pe brațul fiului său Ianis, au fost propunerile „Regelui”. România s-a stins după pauză, cei 3 fundași centrali neoferind singuranța așteptată. Nicolae Stanciu a intrat abia în minutul 80 și a preluat banderola de căpitan de la R. Marin, care a primit-o de la… I. Hagi.

Luni, este partidă fără spectatori pe „Național Arena”, cu mai vechea noastră cunoștință, Bosnia și Herțegovina, echipă care ne-a învins în două rânduri în preliminariilor Mondiale.

Rațiu a fost unul dintre cei mai buni echipieri ai României, Stanciu a evoluat doar 10 minute, fiind preferat pe postul său Ianis, iar Dragomir a jucat în ultimele 3 minute

Foto: sport.ro

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