FOTO | Două persoane arestate preventiv într-un dosar de trafic de droguri: Canabis și droguri de mare risc, vândute în Alba Iulia și în județul Timiș
Două persoane arestate preventiv într-un dosar de trafic de droguri: Canabis și droguri de mare risc, vândute în Alba Iulia și în județul Timiș
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au documentat, în două cauze penale, activitatea infracțională a două persoane, cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc. În sarcina uneia dintre persoane s-a reținut și comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.
Din materialul probator administrat în prima cauză a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2026, o persoană de 25 de ani ar fi procurat, deținut și comercializat, în județul Timiș, diferite cantități de canabis.
În încercarea de a nu fi găsite drogurile de risc asupra sa sau în locuință, aceasta le-ar fi depozitat într-un autoturism, parcat pe un teren situat în localitatea Moșnița, județul Timiș.
În urma percheziției efectuate la locuința persoanei în cauză a fost descoperită și ridicată cheia autoturismului, în interiorul căruia au fost descoperite aproximativ 300 de grame de canabis, deținute și depozitate în scop de vânzare.
Cercetările efectuate în cadrul celui de-al doilea dosar penal au reliefat faptul că, în intervalul mai – septembrie 2026, o persoană de 36 de ani ar fi procurat, deținut și vândut, în municipiul Alba Iulia, canabis, cu sume între 40 și 80 de lei, pentru un gram, în funcție de cantitatea comercializată, precum și droguri de mare risc (4CMC), cu sume între 1.000 și 2.500 de lei.
Pe parcursul administrării probatoriului au fost indisponibilizate peste 40 de doze de substanțe stupefiante tranzacționate de către persoanele în cauză, iar, în urma percheziției domiciliare efectuate, au fost descoperite și ridicate 48 de plicuri conținând substanțe vegetale și pulverulente, mai multe zeci de comprimate, toate aflate în curs de expertizare, un cântar electronic, obiecte purtând urme de substanță, precum și alte mijloace de probă.
În sarcina uneia dintre persoane s-a reținut și faptul că, la data de 6 iunie 2026, ar fi condus un autoturism pe un drum public, din județul Hunedoara, fără a deține permis de conducere, fiind implicat într-un eveniment rutier.
La datele de 23 și 24 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus reținerea celor două persoane.
Ulterior, la datele de 24 și 25 septembrie 2026, judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Alba au dispus arestarea preventivă a celor două persoane, pentru 30 de zile.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
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