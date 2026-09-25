FOTO | 100% electric, 0% RCA! Primăria Alba Iulia, sancționată după ce un autobuz electric a circulat la sfârșitul lui august fără RCA pe ruta Alba Iulia – Ciugud și retur

100% electric, 0% RCA! Primăria Alba Iulia, sancționată după ce un autobuz electric a circulat la sfârșitul lui august fără RCA pe ruta Alba Iulia – Ciugud și retur

Un autobuz electric cumpărat în cadrul proiectului PNRR pentru transportul public din Alba Iulia a circulat pe drumurile publice fără RCA. S-a întâmplat chiar în ziua în care era programată recepția prealabilă a vehiculelor. Poliția a făcut verificări, a confirmat lipsa asigurării și a sancționat Municipiul Alba Iulia.

Situația a fost înregistrată în 28 august 2026, când autobuzul marca GRANTON, a circulat în teste pe ruta Alba Iulia – Ciugud și retur.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în urma verificărilor s-a stabilit că autobuzul, aflat în proprietatea Municipiului Alba Iulia, nu deținea poliță de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) valabilă la data de 28 august 2026.

Autobuzul venea de la Ciugud

În dimineața zilei de 28 august, la baza unde sunt parcate autobuzele electrice achiziționate prin PNRR se afla comisia de recepție prealabilă formată din reprezentanți ai AIDA-TL și operatorului STP Alba Iulia.

În acel moment, autobuzul a intrat pe poartă după ce fusese la Ciugud, unde ar fi fost folosit pentru filmări. Numărul de înmatriculare a fost verificat pe platforma oficială aida.info.ro. Rezultatul: nicio poliță RCA valabilă la data de 28.08.2026. Polițiștii au fost anunțați prin 112, un echipaj al IPJ Alba deplasându-se la fața locului.

IPJ Alba: Autobuzul nu deținea poliță RCA valabilă

IPJ Alba precizează că, în urma verificărilor, s-a stabilit că autobuzul, aflat în proprietatea Municipiului Alba Iulia, nu deținea poliță RCA valabilă la data de 28.08.2026.

Ca urmare, la data de 12 septembrie 2026 a fost întocmit procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

Prin documentul respectiv, deținătorul autobuzului a fost sancționat contravențional în baza articolului 3 din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto.

Conform formei actuale a Legii 132/2017, proprietarul sau utilizatorul unui vehicul care staționează în mod obișnuit în România are obligația de a încheia și menține valabilă o asigurare RCA pentru riscurile rezultate din utilizarea vehiculului.

„100% electric” nu înseamnă și „100% asigurat”

Cazul este cu atât mai neobișnuit cu cât autobuzul face parte din flota electrică achiziționată în cadrul investițiilor finanțate prin PNRR și urma să intre în circuitul transportului public.

Faptul că vehiculul se afla în teste nu înlătură automat obligația de a avea RCA atunci când acesta circulă pe drumurile publice. Legea prevede anumite excepții, însă situația de față privește un autobuz care a circulat pe ruta Alba Iulia–Ciugud și retur, pe drumuri publice.

Poliția a confirmat lipsa asigurării și a aplicat sancțiunea contravențională.

Rămâne de văzut și dacă Primăria Alba Iulia va explica public cum a ajuns un autobuz aflat în proprietatea municipalității să circule pe drumurile publice în ziua recepției fără o poliță RCA valabilă.

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