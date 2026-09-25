26 – 27 septembrie 2026 | Târgul Alba Green Energy, la Carolina Mall: Eveniment regional dedicat eficienței energetice, producerii și stocării energiei regenerabile, soluțiilor smart pentru economii de energie în clădiri și mobilității electrice
26 – 27 septembrie 2026 | Târgul Alba Green Energy, la Carolina Mall: Eveniment regional dedicat eficienței energetice, producerii și stocării energiei regenerabile, soluțiilor smart pentru economii de energie în clădiri și mobilității electrice
Agenția Locală a Energiei Alba, în parteneriat cu Consiliul Județean Alba, organizează în perioada 26–27 septembrie 2026, la Carolina Mall Alba Iulia, cea de-a 14-a ediție a Târgului Alba Green Energy – principalul eveniment regional dedicat eficienței energetice, producerii și stocării energiei regenerabile, soluțiilor smart pentru economii de energie în clădiri și mobilității electrice.
Adresat publicului larg, autorităților publice, specialiștilor și mediului de afaceri, târgul își propune să accelereze tranziția verde prin promovarea pieței de profil și creșterea gradului de conștientizare privind importanța soluțiilor inovatoare de producere a energiei curate și de reducere a consumului energetic.
Ediția din acest an își va îndrepta atenția și către crearea și dezvoltarea comunităților de energie. Tranziția energetică devine participativă. Vizitatorii vor avea oportunitatea să afle detalii despre modelul de funcționare și beneficiile practice prin intermediul celor două comunități de energie deja înființate și funcționale, prezente la eveniment pentru a împărtăși din experiența lor concretă.
• Eveniment-cheie: Sâmbătă, 26 septembrie, începând cu ora 12:00, va avea loc un workshop dedicat comunităților de energie, un spațiu de dezbatere tehnică și practică privind etapele de constituire, cadrul legislativ, oportunitățile de finanțare și avantajele directe pentru cetățeni și administrații.
De asemenea trebuie menționat ca ediția din acest an a Târgului va avea o ofertă expozițională mai diversificată. Târgul va găzdui companii și expozanți care acoperă o gamă variată de domenii din sfera sustenabilității.
Vizitatorii vor regăsi la Alba Green Energy 2026:
• Vehicule electrice și echipamente de încărcare ale acestora: ca la fiecare ediție, mașinile electrice sunt prezente în număr considerabil; vizitatorii vor putea descoperi noi modele și vor primi consiliere directă de la companii specializate cu privire la achiziție, performanță, infrastructură și opțiuni de încărcare.
• Tehnologii de ultimă generație: panouri fotovoltaice, pompe de căldură, sisteme de stocare a energiei, soluții smart home și centrale termice performante.
• Salonul Eco Inventica: Spațiu dedicat inovațiilor românești și soluțiilor brevetate din domeniul dezvoltării durabile.
Program de vizitare:
• Sâmbătă, 26 septembrie 2026: 10:00 – 19:00
(Ora 12:00 – Workshop dedicat comunităților de energie)
• Duminică, 27 septembrie 2026: 10:00 – 18:00
Parteneri instituționali: Primăria Municipiului Alba Iulia, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Carolina Mall, Inspectoratul Școlar Județean Alba, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba.
Invităm publicul larg, să viziteze Alba Green Energy 2026 în weekendul 26–27 septembrie, la Carolina Mall Alba Iulia, pentru a descoperi soluții practice din domeniul dezvoltării sustenabile în general!
Pentru mai multe detalii și programul actualizat al prezentărilor, vizitați: www.albagreenenergy.ro.
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