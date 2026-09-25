Programul de circulație pe Transalpina se modifică din 26 septembrie. Anunțul făcut de autorități

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat astăzi, 25 septembrie 2026, că programul de circulație pe Transalpina (DN67C) se modifică începând de sâmbătă, 26 septembrie.

Măsura vine odată cu răcirea vremii la altitudini mari, unde precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare pot îngreuna circulația și pot reduce vizibilitatea.

,,Programul de circulație pe Transalpina (DN67C) se modifică începând de sâmbătă, 26 septembrie!

Având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile de la altitudini de peste 1.500 m (ploi, lapoviță și ninsori), programul de circulație pe sectorul DN67C – Transalpina, între Rânca (km 34+800) și Obârșia Lotrului (km 59+800), se modifică.

Începând de sâmbătă, 26 septembrie, circulația va fi permisă zilnic, doar în intervalul orar 09:00 – 18:00.

Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră instituită și să își planifice deplasările în funcție de noul program de circulație.”, scrie Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Foto: Arhivă (Rol ilustrativ)

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