Curier Județean

Sediul Poliției Locale din Alba Iulia, dotat cu sistem modern de încălzire prin pardoseală. Lucrări de peste 100.000 lei în clădirea construită după Primul Război Mondial

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Sediul Poliției Locale din Alba Iulia, dotat cu sistem modern de încălzire prin pardoseală. Lucrări de peste 100.000 lei în clădirea construită după Primul Război Mondial

Schimbări importante la sediul Poliției Locale din Alba Iulia. Clădirea de pe Bulevardul Ferdinand, nr. 2, construită după Primul Război Mondial, urmează să intre într-un proces de reparații și amenajări, care include și instalarea unui sistem modern de încălzire prin pardoseală.

Primăria Municipiului Alba Iulia a demarat procedura pentru atribuirea contractului de lucrări de reparații la clădirea principală în care funcționează Poliția Locală, situată pe Bulevardul Ferdinand, nr. 2.

Una dintre principalele intervenții prevăzute este refacerea pardoselilor și montarea unui sistem de încălzire prin pardoseală.

Potrivit documentației, lucrările vor începe cu desfacerea pardoselii existente, urmând ca apoi să fie turnată o șapă cu grosimea de aproximativ 5 centimetri. În interiorul acesteia va fi montată instalația de încălzire prin pardoseală, realizată cu material PEX.

La final, pardoseala va primi un strat de finisaj din gresie porțelanată antiderapantă.

Investiție de peste 122.000 de lei

Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 122.500 de lei, fără TVA, iar finanțarea va fi asigurată din bugetul local al municipiului Alba Iulia.

Contractul va fi atribuit prin achiziție directă, în condițiile în care valoarea estimată a lucrărilor se încadrează în plafonul prevăzut pentru acest tip de procedură.

Firmele interesate să participe la procedură își pot depune ofertele în plic închis, la Registratura Primăriei Municipiului Alba Iulia, camera 8, sau prin e-mail, la adresa [[email protected]](mailto:[email protected]).

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 28 septembrie 2026, inclusiv.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Zece medici noi și-au început activitatea recent la Spitalul municipal din Blaj și patru noi specializări înființate. Care sunt acestea

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

25 septembrie 2026

De

Zece medici noi și-au început activitatea recent la Spitalul municipal din Blaj și patru noi specializări înființate. Care sunt acestea Zece medici noi și-au început activitatea recent la Spitalul municipal din Blaj și au fost înființate, în același timp, patru specializări noi: urologie, diabetologie, gastroenterologie și oncologie. Medicii au fost prezentați într-o întâlnire cu edilul […]

Citește mai mult

Curier Județean

25 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

25 septembrie 2026

De

25 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează vineri, 25 septembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Parc industrial în domenii de specializare inteligentă, construit într-un oraș din Alba: Va fi amplasat pe un teren de aproape 10 hectare

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

25 septembrie 2026

De

Parc industrial în domenii de specializare inteligentă, construit într-un oraș din Alba: Va fi amplasat pe un teren de aproape 10 hectare Orașul Cugir intenționează să dezvolte un parc industrial în domenii de specializare inteligentă (RIS3 Centru) și să solicite finanțare nerambursabilă prin Intervenția 1.5.2 „Parcuri industriale în domenii RIS”, din cadrul Programului Regional Centru […]

Citește mai mult