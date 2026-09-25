Sediul Poliției Locale din Alba Iulia, dotat cu sistem modern de încălzire prin pardoseală. Lucrări de peste 100.000 lei în clădirea construită după Primul Război Mondial
Sediul Poliției Locale din Alba Iulia, dotat cu sistem modern de încălzire prin pardoseală. Lucrări de peste 100.000 lei în clădirea construită după Primul Război Mondial
Schimbări importante la sediul Poliției Locale din Alba Iulia. Clădirea de pe Bulevardul Ferdinand, nr. 2, construită după Primul Război Mondial, urmează să intre într-un proces de reparații și amenajări, care include și instalarea unui sistem modern de încălzire prin pardoseală.
Primăria Municipiului Alba Iulia a demarat procedura pentru atribuirea contractului de lucrări de reparații la clădirea principală în care funcționează Poliția Locală, situată pe Bulevardul Ferdinand, nr. 2.
Una dintre principalele intervenții prevăzute este refacerea pardoselilor și montarea unui sistem de încălzire prin pardoseală.
Potrivit documentației, lucrările vor începe cu desfacerea pardoselii existente, urmând ca apoi să fie turnată o șapă cu grosimea de aproximativ 5 centimetri. În interiorul acesteia va fi montată instalația de încălzire prin pardoseală, realizată cu material PEX.
La final, pardoseala va primi un strat de finisaj din gresie porțelanată antiderapantă.
Investiție de peste 122.000 de lei
Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 122.500 de lei, fără TVA, iar finanțarea va fi asigurată din bugetul local al municipiului Alba Iulia.
Contractul va fi atribuit prin achiziție directă, în condițiile în care valoarea estimată a lucrărilor se încadrează în plafonul prevăzut pentru acest tip de procedură.
Firmele interesate să participe la procedură își pot depune ofertele în plic închis, la Registratura Primăriei Municipiului Alba Iulia, camera 8, sau prin e-mail, la adresa [[email protected]](mailto:[email protected]).
Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 28 septembrie 2026, inclusiv.
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