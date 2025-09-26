Rămâi conectat

FOTO | Rezultate foarte bune obținute de sportivele CS Unirea Alba Iulia în finala Campionatului Național de Haltere – Juniori U20

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

De

Sportivele CS Unirea Alba Iulia, pregătite de antrenorul Daniel Ordean, au obținut rezultate foarte bune în finala Campionatului Național de Haltere – Juniori U20, competiție desfășurată recent la Bistrița.

Citește și: FOTO | Deac Roxana, de la CS Unirea Alba Iulia, locul 3 la Cupa României. S-a calificat împreună cu Oprița Teodora la Campionatul Național Haltere Juniori

Rezultatele obținute de sportivele CS Unirea Alba Iulia:

– Roxana Deac – locul III, la categoria de greutate 69 de kilograme, cu un total de 128 kg ridicate.

– Teodora Opriță – locul V, la categoria de greutate 53 kg, cu un total de 70 de kilograme ridicate.

„Raportat la vârstă și categoria de greutate sunt rezultate foarte bune obținute de către sportivele noastre. Acestea confirmă pregătirea bună oferită în cadrul CS Unirea Alba Iulia și progresele constante ale sportivelor.

Mă bucur că ele reprezintă cu cinste județul Alba pe plan național”, a transmis antrenorul Daniel Ordean.

„CS Unirea Alba Iulia transmite felicitări sportivelor, antrenorului și mult succes la viitoarele competiții”, se arată într-un comunicat de presă.

