FOTO | Rezultate foarte bune obținute de boxerii CS Unirea Alba Iulia, la Centura Păltiniș 2025
Rezultate foarte bune obținute de boxerii CS Unirea Alba Iulia, la Centura Păltiniș 2025
Boxerii CS Unirea Alba Iulia, pregătiți de antrenorul Nicolae Paștiu, continuă să obțină rezultate foarte bune.
La a 37-a ediție a Centurii Păltiniș, desfășurată recent la Sibiu, pugiliștii uniriști au obținut un loc 1 și două locuri 2.
Citește și: FOTO | Rezultate foarte bune pentru boxerii CS Unirea Alba Iulia, obținute la Cupa Sibiului 2025
Rezultate CS Unirea Alba Iulia la Centura Păltiniș:
*Ioan Raoul Ordean – categoria de greutate 52 de kilograme, juniori – locul 1;
*Luca Hiriza – categoria de greutate 54 de kilograme, cadeți – locul 2;
*Cristian Precup – categoria de greutate 80 de kilograme, juniori – locul 2.
„Mă bucur că la o săptămână după rezultatele foarte bune obținute la Cupa Sibiului la Box, reușim să ne impunem la o altă competiție regională importantă – Centura Păltiniș. Am spus-o mereu: cu muncă, seriozitate și disciplină pot fi obținute rezultate foarte bune”, a transmis antrenorul emerit Nicolae Paștiu.
CS Unirea Alba Iulia transmite felicitări sportivilor și antrenorului. Mult succes la viitoarele competiții!, se arată într-un comunicat de presă al clubului.
