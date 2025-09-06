FOTO | Rezultate foarte bune pentru boxerii CS Unirea Alba Iulia, obținute la Cupa Sibiului 2025
Rezultate foarte bune pentru boxerii CS Unirea Alba Iulia, obținute la Cupa Sibiului
Pugiliștii CS Unirea Alba Iulia, pregătiți de antrenorul Nicolae Paștiu, au obținut rezultate foarte bune la Cupa Sibiului la Box, desfășurată recent.
Citește și: FOTO | Alexandra Cazacu (CS Unirea Alba Iulia), 2 medalii la Campionatul Mondial de Powerlifting pentru Juniori și Tineret din Costa Rica
Sportivii uniri;ti s-au întors acasă cu un loc 1 și două locuri 2, la juniori și seniori.
Rezultate CS Unirea Alba Iulia la Cupa Sibiului la Box:
*Ioan Raul Ordean (categoria de greutate 52 de kilograme), juniori – locul 1;
*David Hada (categoria de greutate 48 de kilograme), juniori – locul 2;
*Alexandru Dorobanțu (categoria de greutate 80 de kilograme), seniori – locul 2
„Sunt rezultate foarte bune și încurajatoare pentru acești tineri sportivi. Mă bucur că munca și seriozitatea lor a fost răsplătită prin obținerea unor rezultate importante la această competiție regională”, a transmis antrenorul emerit Nicolae Paștiu.
CS Unirea Alba Iulia transmite felicitări și mult succes sportivilor, se arată într-un comunicat de presă al clubului.
