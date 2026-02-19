FOTO | Revista ,,THOUGHTS”, ediția a treia, lansată de elevii Liceului Teoretic ,,Petru Maior” din Ocna Mureș: ,,Reprezintă sensibilitatea, afecțiunea și sentimentele de care au dat dovadă poeții”

Revista ,,THOUGHTS”, ediția a treia, lansată de elevii Liceului Teoretic ,,Petru Maior” din Ocna Mureș: ,,Reprezintă sensibilitatea, afecțiunea și sentimentele de care au dat dovadă poeții”

Vineri, 13 februarie 2026, în cadrul Liceului Teoretic ,,Petru Maior”, a fost lansată cea de a treia ediție a revistei ,,THOUGHTS”.

Pentru unii este doar o revistă, însă pentru cei care au contribuit la conceperea și dezvoltarea acesteia este mai mult decât atât. Reprezintă sensibilitatea, afecțiunea și sentimentele de care au dat dovadă poetii, a căror „ganduri” au fost transpuse în cuvinte, cuvinte care au desenat pe hârtie luând forma sufletului acestora.

Într-o lume pe care mulți o numesc ,,haotică”, aceștia au reușit în cea mai bună formă posibilă să refacă ordinea, ceva ce ei numesc ,,acasă”.

Titlul revistei nu este întâmplător, ,,THOUGHTS” – drept traducere ,,GÂNDURI”. Titlul a fost ales de către elevii clasei a 12-a C, care totodată sunt nucleul și cei care cu mult devotament, au împins acest proiect spre realizarea sa și spre continuitatea acestuia. ,,Omul se exprimă clar când este stăpânit de un gând, dar o face şi mai clar, atunci când el însuşi stăpâneşte gândul.” – Vissarion Belinski.

Este un mod prin care poeții au reușit să se stăpânească pe ei înșiși , dobândind capacitatea de a evolua. Alături de aceștia, au luat parte în cadrul evenimentului și ceilalți elevi mai mici, care au ales să sustragă tot ceea ce este mai bun de la cei mai mari. Cu multă speranță în suflet, sperăm , ca aceștia să ducă mai departe acest univers unde fiecare își poate găsi liniștea.

Însă toate aceste lucruri nu ar fi fost posibile fără ca profesoarele coordonatoare: Daciana Maxim și Andreea Man să le fi fost alături. Doar cine își asumă rolul de a ghida un suflet sensibil, care la cea mai mică ploaie este posibil să cadă, îi vor înțelege. Însă norocul pentru acești copii este ca dragostea doamnelor profesor pentru elevii acestora este ca un zid care a prins rădăcini, separând răul de bine, umbra de întuneric, tot ceeea ce este frumos de ceea ce este urât, clădind imposibilul. Le mulțumim din tot sufletul!

Mulțumim domnului și doamnei director, Adrian Marele și Olimpia Onac, domnului primar, Silviu Vințeler, împreună cu domnul viceprimar, Paul Podariu, domnilor profesori, doamnelor coordonator, poeților, dar și celorlalți invitați care au luat parte cu noi în cadrul desfășurării evenimentului.

Până când ne vom revedea, vă dorim tot ceea ce este mai frumos și bun pentru dumneavoastră.

Realizatorii revistei ,,THOUGHTS”

