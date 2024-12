FOTO: Reprezentanții TC Sun Alba Iulia, rezultate remarcabile în acest final de an | Brândușa Dumitru, Vicențiu Stoica, Ana Maria Horșa și Mircea Plopeanu, pe podium la turnee interne și internaționale

Gala Dansantă „Life is Dance” Alba Iulia, spectacol de zile mari, miercuri, 18 decembrie, în Cetatea Marii Uniri În pragul Sărbătorilor de iarnă clubul de dans sportiv „Life is Dance” Alba Iulia încheie sezonul competițional cu brio și se pregătește intens de cel mai așteptat moment al anului, Gala Dansantă „Life is Dance”. Evenimentul va […]