FOTO: Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia, la Romanian International Cup, competiție importantă la Sibiu

Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia, la Romanian International Cup, o competiție importantă desfășurată la Sibiu

Reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia au participat la Romanian International Cup, o importantă competiție internațională care s-a disputat în Sala „Transilvania” din Sibiu.

La puternica întrecere desfășurată la kumite și kata, categoriile Under 10, Under 12, Under 14, Under 16, Under 18 și seniori, au luat startul peste 630 de sportivi de la 73 de cluburi din 10 țări europene (România, Suedia, Polonia, Ucraina, Lituania, Ungaria, Germania, Anglia, Republica Moldova și Italia). Sportivii de la Enso Dojo Alba Iulia au reprezentat KWO Romania alături de concurenți de la Terrasportika Sibiu, Budosib Sibiu, Kyokushin Fighting Academy Ploiești, Karate Kyokyshin Târgu Jiu.

Clubul din Cetatea Marii Uniri a avut un lot compus din 14 sportivi, Daniel Botaș, Luiza Muntean, Mihai Muntean, Anastasia Fârtat, Carina Olteanu, Vladimir Henegar, Andrei Henegar, Sofia Marian, Elena Bălțat, Karina Ciobanu, Andreea Aldea, Andrei Rusu, Matei Țițu și Sergiu Szatmari.

„A fost o competiție în care sportivii și-au înfruntat frica și au descoperit că sunt capabili de lucruri pe care nici nu se gândeau că le pot face, în care s-au susținut reciproc, s-au ajutat reciproc. Concursurile nu sunt doar despre a câștiga medalii, sunt evenimente care ajută sportivii la gestionarea emoțiilor, mobilizarea și concentrarea în condiții de stres, evoluția în afara zonei de confort, lucruri importante în viață de zi cu zi. Participarea la competiții înseamnă pasi spre progres, un sportiv pe lângă antrenamentul de bază lucrează în plus, își organizează timpul astfel încât să facă față școlii și pregătirii suplimentare. Mulțumesc părinților pentru susținere și implicare, dar și sportivilor pentru încredere”, a precizat sempai Nicoleta Panait (2 Dan), reprezentantul Enso Dojo Alba Iulia.

Următoarele competiții sunt tot la Sibiu, Mas Oyama International Cup (25/26 octombrie) și Cupa Terra Transilvanika la kata și kumite (15 noiembrie).

