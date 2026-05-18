George Simion, după consultările cu președintele Nicușor Dan: „Am cerut mandat pentru formarea unei guvernări”

Liderul AUR, George Simion, a declarat luni, 18 mai 2026 după consultările de la Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan, pentru nominalizarea premierului, că partidul pe care îl conduce a cerut mandat pentru formarea unei guvernări.

Delegaţia AUR a fost formată din George Simion, Petrişor Peiu şi Dan Dungaciu.

George Simion i-a dat președintelui Nicușor Dan o broșură cu „măsuri privind repararea erorilor Guvernării Bolojan”.

„Noi am pus pe masa lui Nicuşor Dan planul AUR de scoatere a României din criză. Nu noi suntem vinovaţi, nu noi am fost la guvernare, nu noi am anulat alegerile.

Este timpul să lăsăm la o parte divergenţele şi să fim parte a soluţiilor, asta aşteaptă românii de la noi.

Nu poţi să obţii cu aceiaşi oameni alte rezultate”, a declarat George Simion la ieşirea de la consultări.

foto: arhivă

