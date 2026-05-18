George Simion, după consultările cu președintele Nicușor Dan: „Am cerut mandat pentru formarea unei guvernări”

Liderul AUR, George Simion, a declarat luni, 18 mai 2026 după consultările de la Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan, pentru nominalizarea premierului, că partidul pe care îl conduce a cerut mandat pentru formarea unei guvernări.

Delegaţia AUR a fost formată din George Simion, Petrişor Peiu şi Dan Dungaciu.

George Simion i-a dat președintelui Nicușor Dan o broșură cu „măsuri privind repararea erorilor Guvernării Bolojan”.

„Noi am pus pe masa lui Nicuşor Dan planul AUR de scoatere a României din criză. Nu noi suntem vinovaţi, nu noi am fost la guvernare, nu noi am anulat alegerile.

Este timpul să lăsăm la o parte divergenţele şi să fim parte a soluţiilor, asta aşteaptă românii de la noi.

Nu poţi să obţii cu aceiaşi oameni alte rezultate”, a declarat George Simion la ieşirea de la consultări.

PNL, peste PSD în intențiile de vot la alegerile parlamentare: Ce mai indică un sondaj INSCOP realizat în perioada 11-14 mai 2026

PNL, peste PSD în intențiile de vot la alegerile parlamentare: Ce mai indică un sondaj INSCOP realizat în perioada 11-14 mai 2026 AUR se menţine pe primul loc în intenţiile de vot pentru alegerile parlamentare, iar PNL a crescut faţă de aprilie şi trece pe locul al doilea, devansând PSD, care ajunge pe poziţia a […]

VIDEO | Sorin Grindeanu, după întâlnirea cu președintele Nicușor Dan: „Nu mai putem avea Guvern cu Bolojan prim-ministru”

Sorin Grindeanu, după întâlnirea cu președintele Nicușor Dan: „Nu mai putem avea Guvern cu Bolojan prim-ministru" Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat, luni, 18 mai 2026, după discuţiile cu preşedintele Nicuşor Dan pentru nominalizarea unui premier, că principiile transmise de delegaţia PSD au fost că nu mai putem avea un Guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru […]

18 mai 2026 | RESTRICȚII de trafic pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Reparații la carosabil

RESTRICȚII de trafic pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Reparații la carosabil Traficul este restricționat, luni, 18 mai 2026, între orele 7.30 și 20.00, pe sectorul Sibiu-Sebeș al Autostrăzii A1, între Șura Mică și Rusciori. Potrivit Dispeceratului CNAIR, se execută lucrări de reparații la suprafața carosabilă. Banda 1 si banda de urgență a căii 1 (sens Sibiu-Sebeș) […]

