FOTO | Raveca Leahu, din Oarda de Sus, sărbătorită la frumoasa vârstă de 101 ani. ,,Impresionează prin puterea, simplitatea și demnitatea cu care își trăiește fiecare zi”
Raveca Leahu, din Oarda de Sus, a fost sărbătorită la frumoasa vârstă de 101 ani. Vârstnica a fost vizitată de primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa și de viceprimarul Adina Toma.
Doamna Raveca a primit de la reprezentanții administrației locale un buchet de flori, un tort, dar și urări de ,,La mulți ani!”.
,,Doamna Leahu Raveca, la cei 101 ani ai săi, impresionează prin puterea, simplitatea și demnitatea cu care își trăiește fiecare zi. A trecut prin vremuri grele, și-a crescut copiii cu multă muncă și sacrificiu și rămâne un exemplu de tărie sufletească.
Astăzi, chiar dacă locuiește singură, doamna Raveca rămâne un exemplu de independență și tărie sufletească. Se bucură de sprijinul familiei și comunității din Oarda de Sus, care demonstrează, încă o dată, că la Alba Iulia respectul pentru seniori este o valoare importantă.
Am avut bucuria să îi ofer o mică atenție și cele mai calde urări de sănătate și liniște.
La mulți ani, doamnă dragă! Liniște și ani senini în continuare!”, a scris edilul Gabriel Pleșa pe Facebook.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | „Gală de box” la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia. Doi elevi și-au împărțit pumni și picioare, sub privirile și uralele colegilor
„Gală de box” la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia. Doi elevi și-au împărțit pumni și picioare, sub privirile și uralele colegilor Un incident neplăcut a avut loc la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, joi, 26 martie. Doi elevi și-au împărțit pumni și picioare chiar sub privirile și în uralele colegilor. Precum […]
VIDEO | Idee inedită a elevilor de la Liceul Tehnologic Aiud: Combină grădinăritul și firmele de exercițiu într-o lecție de antreprenoriat. Povestea mascotelor Floră de Sens, Design Construct și Ursulețul Creator
Idee inedită a elevilor de la Liceul Tehnologic Aiud: Combină grădinăritul și firmele de exercițiu într-o lecție de antreprenoriat. Povestea mascotelor Floră de Sens, Design Construct și Ursulețul Creator Antreprenoriatul este un concept tot mai des întâlnit în rândul tinerilor, însă puțini știu cu adevărat ce înseamnă sau, mai mult decât atât, cum poate fi […]
PERCHEZIȚII în Alba Iulia într-un dosar de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice: Sunt vizate 2 instituții publice și domiciliile unor funcționari
PERCHEZIȚII în Alba Iulia într-un dosar de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice: Sunt vizate 2 instituții publice și domiciliile unor funcționari Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba efectuează cercetări ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice. În cursul zilei de 27 martie 2026, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
De ce sunt rețelele sociale un pericol pentru tineri: „Problema apare atunci când devin spațiul principal în care își definesc identitatea”
De ce sunt rețelele sociale un pericol pentru tineri: „Problema apare atunci când devin spațiul principal în care își definesc...
VIDEO | Avans important al lucrărilor de pe Autostrada Transilvaniei: Sute de muncitori pe șantier
Avans important al lucrărilor de pe Autostrada Transilvaniei: Sute de muncitori pe șantier Vești bune de pe Autostrada Transilvania: lucrările...
Știrea Zilei
VIDEO | „Gală de box” la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia. Doi elevi și-au împărțit pumni și picioare, sub privirile și uralele colegilor
„Gală de box” la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia. Doi elevi și-au împărțit pumni și picioare, sub privirile...
Curier Județean
28 martie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii care au fost surprinși de radar
28 martie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă...
Tânăr din Sibiu, prins la volan fără permis de conducere, pe o stradă din Alba Iulia. Polițiștii i-au făcut dosar penal
Tânăr din Sibiu, prins la volan fără permis de conducere, pe o stradă din Alba Iulia. Polițiștii i-au făcut dosar...
Politică Administrație
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: În ce stadiu sunt proiectele administrației locale
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: În ce stadiu sunt proiectele administrației locale Primăria Blaj...
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la sărbătorile pascale, această investiție să fie complet finalizată”
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la...
Opinii Comentarii
Ziua mondială a teatrului, marcată la data de 27 Martie
Ziua mondială a teatrului, marcată la data de 27 Martie Artiştii şi publicul din toată lumea celebrează la data de...
27 martie 1918: UNIREA Basarabiei cu România, prima provincie care s-a reîntregit în hotarele româneşti
27 martie 1918: UNIREA Basarabiei cu România, prima provincie care s-a reîntregit în hotarele româneşti Basarabia a fost prima provincie...