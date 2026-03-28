FOTO | Raveca Leahu, din Oarda de Sus, sărbătorită la frumoasa vârstă de 101 ani. ,,Impresionează prin puterea, simplitatea și demnitatea cu care își trăiește fiecare zi”

Raveca Leahu, din Oarda de Sus, a fost sărbătorită la frumoasa vârstă de 101 ani. Vârstnica a fost vizitată de primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa și de viceprimarul Adina Toma.

Doamna Raveca a primit de la reprezentanții administrației locale un buchet de flori, un tort, dar și urări de ,,La mulți ani!”.

,,Doamna Leahu Raveca, la cei 101 ani ai săi, impresionează prin puterea, simplitatea și demnitatea cu care își trăiește fiecare zi. A trecut prin vremuri grele, și-a crescut copiii cu multă muncă și sacrificiu și rămâne un exemplu de tărie sufletească.

Astăzi, chiar dacă locuiește singură, doamna Raveca rămâne un exemplu de independență și tărie sufletească. Se bucură de sprijinul familiei și comunității din Oarda de Sus, care demonstrează, încă o dată, că la Alba Iulia respectul pentru seniori este o valoare importantă.

Am avut bucuria să îi ofer o mică atenție și cele mai calde urări de sănătate și liniște.

La mulți ani, doamnă dragă! Liniște și ani senini în continuare!”, a scris edilul Gabriel Pleșa pe Facebook.

