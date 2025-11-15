FOTO | Pui de cățel în agonie, salvat de doi pensionari din Alba dintr-un șanț: ,,Avem nevoie de bănuți pentru salvarea ei. Operația este costisitoare”
Pentru doi pensionari din Alba un drum spre Mănăstirea Prislop s-a transformat într-o misiune de salvare a unui pui de cățel, găsit în agonie într-un șanț. Vârstnicii nu s-au îndurat să lase cățelușa în frig și au luat-o cu ei.
La întoarcerea în Alba Iulia au solicitat ajutorul unei asociații care se ocupă cu salvarea patrupedelor. Tânăra se ocupă de asociație nu a putut rămâne indiferentă și i-a îndrumat pe salvatori spre un cabinet veterinar, unde puiul de câine a fost consultat și i s-au făcut radiografii.
Cățelușa are nevoie urgent de o operație la Timișoara, pentru a-i fi tratată o fractură la una din lăbuțe. Costurile intervenției sunt de 2.900 lei, fiind prea mari atât pentru vârstnicii care au luat-o din șanț, dar și pentru asociația care are deja în grijă zeci de alți câini.
Persoanele care pot ajuta cu o sumă cât de mică o pot face în conturile asociației:
Beneficiar: Asociatia Help 4 Strays
RO72BTRLEURCRT0557991901 (EUR)
RO25BTRLRONCRT0557991901 (RON)
* bt pay: 0757 388 209
* Revolut: 0757 388 209
* PayPal: [email protected]
,,Vă cer ajutorul din suflet, așa cum mi s-a cerut și mie. Am fost contactată de către doi domni pensionari, care, în drumul lor către mănăstirea Prislop, au găsit un pui în agonie, într-un șanț. Nu i-a lăsat inima să îl lase acolo, la temperaturile acestea scăzute, și lovit fiind.
M-au contactat, cerând ajutor, neavând posibilități financiare. Inițial, le-am explicat faptul că, cu toate că am asociație, nu sunt sponsorizată și pot ajuta doar cu sprijinul persoanelor care, la rândul lor mă ajută.
Doamna îmi părea foarte necăjită, și nu m-a lăsat inima. I-am spus să meargă la cabinetul doamnei doctor cu care colaborez, și o voi suna să o rog să consulte puiuțul, ocupându-mă de costuri. Domnii au fost foarte bucuroși, și au pornit imediat cu micuțul către cabinet.
Au ajuns la scurt timp cu puiuțul, care de fapt era fetiță, și doamna doctor s-a ocupat de ea. Au fugit la radiografii, unde s-a depistat o fractură groaznică la lăbuța din spate fractură care necesită operație de urgență.
Totodată, micuța era plină de păduchi, a fost deparazitată și i-a fost făcut un vaccin de parvo, pentru a avea cât de cât imunitate, în cazul în care reușim să o operăm. Costul operației este de 2900 lei, la Timișoara.
Vă rog, putem să ne mobilizăm și să ajutăm cu operația micuței???
Știu că nu este o sumă mică, de neglijat, dar îmi închipui durerile în care stă acum și mi se rupe inima. Am reușit să salvăm o mulțime de căței cu ajutorul dumneavoastră, îmi pun speranța că putem și acum!! Doar costurile de la cabinet au fost de 432 lei.
De îndată ce avem bănuții pentru operație strânși, putem merge cu ea. Vă rog mult!!!! Și 10 lei, și 20 lei contează!!! Vă rog! Mulțumesc pentru orice ajutor!”, a scris tânăra pe Facebook.
