FOTO | Pugilistul Alexandru Dorobanțiu, de la Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, medalie de bronz la Campionatul Național de Box – Seniori
Pugilistul Alexandru Dorobanțiu, de la Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, medalie de bronz la Campionatul Național de Box – Seniori
Pugilistul Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, Alexandru Dorobanțiu, a obținut medalia de bronz la Campionatul Național de Box – Seniori, competiție desfășurată în perioada 8–12 decembrie 2025, la Târgu Mureș.
În vârstă de 23 de ani, Alexandru Dorobanțiu a concurat la categoria de greutate 85 de kilograme, fiind pregătit de antrenorul emerit Nicolae Paștiu.
„Este un rezultat bun, obținut prin muncă și seriozitate, de către un sportiv în care am mare încredere. Mă bucur că a reușit să aducă, la final de an, o medalie importantă în visteria clubului nostru. Mulțumesc pentru sprijin conducerii CS Unirea Alba Iulia și întregului colectiv”, a declarat antrenorul emerit Nicolae Paștiu.
Alexandru Dorobanțiu nu se află la prima reușită la competițiile naționale. Anul trecut, acesta a participat la Campionatul Național de Box U22, unde a câștigat medalia de argint. De asemenea, în anul 2023, la Campionatul Național U20, a obținut tot un onorant loc 2.
CS Unirea Alba Iulia transmite felicitări sportivului și antrenorului. Mult succes în competițiile viitoare!
