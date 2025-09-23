FOTO | PROTEST spontan la combinatul ArcelorMittal: Angajații au blocat șoseaua, nemulțumiți de oprirea producției
Protest spontan la combinatul ArcelorMittal: Angajații au blocat șoseaua, nemulțumiți de oprirea producției
Aproximativ o sută de angajați ai combinatului siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara au declanșat marți un protest spontan, nemulțumiți de oprirea producției și de modul în care va fi gestionat procesul de disponibilizare.
Aceștia au blocat mai multe rânduri șoseaua Deva-Hunedoara, deplasându-se continuu pe o trecere de pietoni din apropiere. Forțele de ordine, compuse din jandarmi și polițiști, au reușit să îi convingă să elibereze drumul la anumite intervale.
Citește și: SE ÎNCHIDE Combinatul ArcelorMittal Hunedoara: Activitatea siderurgică începută în 1884, la final, din cauza prețului enorm al energiei electrice. Peste 400 de oameni puși pe liber
Participanții la protest au afișat mesaje precum: „Hoții!”, „Ai venit, ai distrus, pleacă!”, „Nu opriți producția, nu ne furați speranțele!” și „Reporniți sau vindeți”. Mircea Bordean, președintele Sindicatului Siderurgistul, a explicat că principala nemulțumire a angajaților este incertitudinea privind viitorul combinatului, mai ales că decizia opririi producției a fost anunțată recent, iar salariații nu știu ce va urma pe termen lung.
„Oamenii sunt disperați. Chiar dacă vor primi compensații la plecare, nimeni nu le poate spune ce se va întâmpla de mâine încolo”, a declarat Mircea Bordean.
Potrivit liderului sindical, 477 de angajați sunt afectați, dintre care aproximativ 200 au contracte pe perioadă nedeterminată și vor primi plăți compensatorii proporțional cu vechimea. Până în prezent, 40 de persoane și-au depus cereri de plecare voluntară. Protestatarii s-au îndreptat spre poarta secției de laminoare după ce au fost anunțați că reprezentanții administrației vor discuta cu ei.
Conducerea ArcelorMittal a anunțat pe 12 septembrie că va opri definitiv producția la fabrica din Hunedoara, invocând creșterea exagerată a prețurilor la energia electrică și concurența produselor din afara Uniunii Europene. Producția a fost oprită încă din 5 septembrie, iar angajații au fost trimiși în șomaj tehnic.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de plecare voluntară este 30 septembrie, acestea urmând să fie analizate de conducerea companiei.
Sursa foto: Agerpres.ro
