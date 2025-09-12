SE ÎNCHIDE Combinatul ArcelorMittal Hunedoara: Activitatea siderurgică începută în 1884, la final, din cauza prețului enorm al energiei electrice. Peste 400 de oameni puși pe liber

ArcelorMittal Hunedoara își oprește definitiv producția: Decizie dificilă din cauza prețurilor mari la energie și a concurenței din import

ArcelorMittal a luat decizia de a opri definitiv producția la fabrica sa din Hunedoara, România, care produce profile și corniere pentru piețele de energie, construcții și infrastructură, se arată într-un comunicat de presă transmis vineri, 12 septembrie 2025.

Această decizie dificila vine după o perioadă prelungită de condiții de piață foarte grele, determinate de prețuri foarte mari la energia electrică și de presiunea tot mai mare din partea importurilor la prețuri mici din afara UE.

Drept urmare, ArcelorMittal Hunedoara nu mai este capabilă să concureze eficient pe piețele interne, europene și internaționale și a ajuns într-o situație în care nu mai poate absorbi pierderi financiare suplimentare.

ArcelorMittal Hunedoara a luat mai multe măsuri de atenuare a situatiei dificile care au generat unele economii, implementând o serie de opriri temporare în ultimul an și plasând angajații în șomaj tehnic în aceste perioade.

În plus, compania a explorat opțiuni pentru ca părțile interesate să preia afacerea, dar provocările cu care se confruntă fabrica sunt de așa natură încât această opțiune nu a putut fi luata in considerare.

Producția la ArcelorMittal Hunedoara, care are în prezent 477 de angajați, a încetat începând cu 5 septembrie 2025. ArcelorMittal va implementa în mod activ toate soluțiile posibile pentru a sprijini angajații, inclusiv oportunități de redistribuire și colaborare cu autoritățile locale și alte părți interesate.

Un număr de angajați vor fi păstrați pentru a proteja fabrica până la închiderea entității juridice.

