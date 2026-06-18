FOTO | Proiectul „Remediu pentru mediu 2.0”, o inițiativă educațională inovatoare finanțată prin programul Fondul Științescu, finalizat: Ce au învățat tinerii despre protecția mediului sau risipa alimentară

Proiectul „Remediu pentru mediu 2.0”, o inițiativă educațională inovatoare finanțată prin programul Fondul Științescu, finalizat: Ce au învățat tinerii despre protecția mediului sau risipa alimentară

Timp de 6 luni, echipa de proiect formată din tineri pasionați și mentori dedicați a demonstrat că științele exacte pot oferi soluții concrete pentru protecția mediului și combaterea risipei alimentare.

Principalul obiectiv al proiectului a fost transformarea modului în care tinerii percep biologia, chimia și ecologia, trecând de la teoria din manuale la experimente practice cu impact direct în comunitate. În acest sens, laboratorul proiectului a fost dotat cu două echipamente esențiale: un aparat de deshidratare și un echipament de extracție a uleiurilor esențiale.

Prin utilizarea acestor tehnologii, echipa a reușit să pună în practică principii moderne de economie circulară și zero waste. Astfel, fructe și legume de sezon au fost transformate prin deshidratare controlată în gustări sănătoase, din plantele aromatice cultivate în sera proprie, au fost extrase uleiuri esențiale, iar din diverse materiale reciclabile s-au confecționat diverse obiecte decorative.

În cadrul aceluiași proiect elevii au învățat despre importanța actvităților de voluntariat, dar și despre necesitatea protejării și ecologizării parcurilor și pădurilor.

Proiectul «Remediu pentru mediu» a fost mai mult decât o serie de laboratoare; a fost o experiență de viață pentru elevi. Tinerii au înțeles că știința este vie, este practică și stă la baza unui viitor sustenabil.

Deși finanțarea inițială s-a încheiat, povestea „Remediu pentru mediu” continuă. Echipamentele achiziționate vor servi ca bază pentru un laborator permanent de științe aplicate în care se vor derula activități la fel de intersante și în anii următori. În perioada următoare, echipa de proiect își propune să organizeze ateliere tematice pentru comunitate și să continue testarea de noi rețete și metode de procesare eco-friendly.

Proiectul „Remediu pentru mediu” a fost implementat de Asociația Valori Educaționale Nonformale și a fost finanțat de Fondul Științescu, un program care susține pasiunea pentru științe și tehnologie în rândul tinerilor, potrivit unui comunicat de presă.

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