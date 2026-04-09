FOTO | Proiect pilot într-un oraș din Alba pentru siguranța pietonilor: Mai multe soluții pentru reducerea vitezei autovehiculelor, testate în zonă și măsurători radar

Proiect pilot într-un oraș din Alba pentru siguranța pietonilor: Mai multe soluții pentru reducerea vitezei autovehiculelor, testate în zonă și măsurători radar

Primăria Cugir a dat startul unui proiect pilot în cadrul inițiativei Just Streets Cugir, cu scopul de a face intersecția Trandafirilor – Rozelor mai sigură și mai prietenoasă pentru pietoni.

Concret, în perioada următoare, vor fi testate mai multe soluții pentru reducerea vitezei autovehiculelor și creșterea siguranței în zonă. Intervențiile vor fi implementate etapizat, iar fiecare măsură va fi atent analizată.

Etapele proiectului

Etapa 1

• A fost adăugată o nouă trecere de pietoni

• Au fost montate radare SDR pe străzile Ion Creangă și Rozelor (19.03 – 31.03.2026)

• S-au realizat măsurători timp de 12 zile, fără intervenții asupra carosabilului

Etapa 2 (03.04 – 15.04.2026)

• Montarea separatorilor de benzi

• Îngustarea benzilor de circulație de la 3 m la 2,7 m

• Instalarea indicatoarelor rutiere aferente

• Reluarea măsurătorilor radar, în aceleași puncte

Etapa 3

• Adăugarea rampelor de sol

• Un nou set de măsurători, pe durata a 12 zile

Toate datele colectate vor fi analizate de Laboratorul de Trafic Rutier al Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

În luna iunie, va fi aleasă varianta finală de amenajare, în funcție de rezultate, astfel încât să se obțină un echilibru optim între siguranța pietonilor și fluidizarea traficului.

,,Părerea ta contează! Te încurajăm să urmărești evoluția proiectului și să ne trimiți feedback. Împreună construim un oraș mai sigur”, au transmis inițiatorii proiectului.

