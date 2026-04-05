FOTO | Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale” lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia: „Educația înseamnă nu doar teorie, ci și experiență practică”

Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale” lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia

Vineri, 3 aprilie 2026 a avut loc la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia lansarea oficială a noului program de studii ăn sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale”.

„Acesta completează oferta noastră de studii duale, alături de specializări precum „Electronică Aplicată”, „Logistică Operațională”, „Management în Retail”, „Tehnologia Produselor Alimentare”, și reflectă angajamentul nostru de a forma, împreună cu partenerii noștri, profesioniști pregătiți pentru cerințele economiei actuale.

La UAB, educația înseamnă mai mult decât teorie – înseamnă experiență practică, în colaborare directă cu mediul de business, pentru o integrare rapidă și eficientă pe piața muncii”, au precizat reprezentanții instituției de învățământ superior din Alba Iulia.

Întărim constant parteneriatele cu mediul de business pentru ca viitorii noștri studenți să aibă acces la cele mai bune resurse și oportunități de angajare”, au mai spus reprezentanții Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

