FOTO | Primul mare vis al lui Vlad-Andrei Jurcoveț, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, se va împlini: O simfonie compusă de el se va auzi pe scena Auditorium Maximum Cluj-Napoca

Primul mare vis al lui Vlad-Andrei Jurcoveț, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, se va împlini

La doar 16 ani, Vlad-Andrei Jurcoveț ne arată tuturor cât de departe poți ajunge atunci când îți urmezi visurile cu seriozitate și pasiune.

Elev în clasa a X-a la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, el a descoperit pianul la vârsta de 6 ani, și de atunci muzica a devenit limbajul prin care își exprimă talentul și creativitatea.

Până în prezent a compus 12 simfonii, 2 opere, concerte pentru pian și orchestră și numeroase lucrări camerale, inspirat de geniul lui Wolfgang Amadeus Mozart.

Una dintre cele mai mari dorințe ale lui Vlad-Andrei Jurcoveț este ca o simfonie compusă de el să fie interpretată pe scenă

Asta se va întâmpla la concertul „Bucuria Vieții”, din 28 octombrie 2025, programat în Cluj-Napoca, la Auditorium Maximum.

Concertul „Bucuria Vieții” este dedicat Zilei Națiunilor Unite. Invitat special este acordeonistul Giancarlo Palena.

Evenimentul este organizat de Young Famous Orchestra.

