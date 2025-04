FOTO | Primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian, a primit Premiul „Devotament pentru comunitate”: Distincție acordată la Gala News.ro 2025

Primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian, a primit Premiul „Devotament pentru comunitate”: Distincție acordată la Gala News.ro 2025

Primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian, a primit Premiul „Devotament pentru comunitate”, marţi, 8 aprilie 2025, la Gala “9 OAMENI CARE NE INSPIRĂ”, prin care Agenţia de presă News.ro a sărbătorit 9 ani de la înfiinţare.

Premiul a fost oferit de Tiberiu Dăneţiu, Director Corporate Affairs & Retail Media, Board Member Auchan.

„Cine n-are primar, să-şi cumpere, numai că trebuie să şi-l aleagă în România şi e normal. Felicitări pentru ce faceţi. Eu sunt dintr-o localitate la 30 de minute de Ciugud, Miercurea Sibiului, şi ne uităm la Ciugud, cea mai avansată localitate, fonduri europene, cea mai bogată localitate din România, aşa se zice, cea mai informatizată, tehnologizată.

Aveţi şi Ciugu-ban, nu? Monedă virtuală. Dar cred că, dincolo de tot ce aţi făcut, stă grija pentru oameni şi dorinţa de a face ceva normal, pe care noi îl vedem puţin anormal în ziua de azi. Sunteţi model pentru toată România”, a spus în cadrul galei Tiberiu Dăneţiu.

„Ciugudul nu este o comunitate mare. Este o comunitate relativ mică, avem undeva la 4.000 de locuitori. Când am ajuns primar, avea 2.600. Dar suntem o comunitate cu viziune, cu visuri şi cu ambiţie. Prin muncă, prin sacrificii, uneori am avut nevoie şi de curaj, am reuşit să transformăm aceste visuri în realitate.

La Ciugud nu este nimic special, este doar normalitatea pe care mi-o doresc în fiecare sat din România. Nu este nimic special. Este doar crezul nostru că România se poate face bine prin noi, că dacă noi ne dorim cu adevărat o schimbare reală a României depinde în primul rând de fiecare dintre noi.

Acest premiu nu este doar al meu, este al întregii echipe din Primăria Ciugud, este al tuturor locuitorilor din Ciugud şi este al tuturor românilor care cred într-o Românie schimbată categoric într-un mod real”, a afirmat, la rândul său, primarul comunei Ciugud.

”Cu emoție și cu deosebită onoare, am primit premiul „DEVOTAMENT PENTRU COMUNITATE”, în cadrul galei naționale „9 OAMENI CARE NE INSPIRĂ”, organizată de Agenția de Presă News.ro.

Acest premiu îl dedic echipei din primărie, locuitorilor comunei Ciugud și tuturor celor care cred în schimbarea reală a României. De mulți ani, cu muncă și cu seriozitate reușim să ne transformăm visurile în realitate. La Ciugud nu este nimic special, este doar normalitatea pe care ne-o dorim în fiecare sat din România. Este crezul nostru că România se poate face bine prin noi, iar schimbarea depinde de fiecare dintre noi”, a scris edilul de la Ciugud pe Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI