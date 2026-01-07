FOTO | Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile pentru a degaja căile de acces din fața acestora, precum și acoperișurile

Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile de a degaja căile de acces din fața acestora, precum și acoperișurile

Primăria Alba Iulia anunță continuarea acțiunilor de deszăpezire în municipiu, în contextul ninsorilor abundente din ultimele zile, și face apel la spiritul civic al cetățenilor, reamintind obligațiile legale privind degajarea căilor de acces și a acoperișurilor.

Potrivit administrației locale, echipele de intervenție acționează permanent, cu utilaje și material antiderapant, pentru menținerea circulației în condiții de siguranță, intervențiile fiind realizate prioritar în zonele cu trafic intens, în apropierea unităților medicale și de învățământ, dar și în cartierele rezidențiale, inclusiv în zonele mai greu accesibile.

Administrația locală a făcut și un apel la proprietarii de imobile să degajeze căile de acces din fața clădirilor și acoperișurile, pentru siguranța publică.

Mesajul integral publicat de primăria Alba Iulia este următorul:

În Municipiul Alba Iulia continuă acțiunile de deszăpezire, în urma căderiilor masive de zăpadă care au afectat orașul de mai multe zile și care creează disconfort evident.

Suntem conștienți că această situație este una dificilă și neobișnuită, iar deplasările sunt mai greoaie decât ne-am dori cu toții. Tocmai de aceea, echipele de intervenție rămân în teren, zi și noapte, acționând cu utilaje și material antiderapant pentru menținerea circulației în condiții de siguranță.

Intervențiile sunt realizate într-o manieră coordonată și sistematică, având ca obiectiv principal menținerea siguranței și a fluidității circulației, cu prioritate în zonele cu trafic intens, spitale, școli, grădinițe, etc. Operațiunile de deszăpezire au fost extinse și în cartierele rezidențiale, inclusiv în zonele mai greu accesibile. Utilajele acționează în mod continuu, adaptându-și ritmul și modalitatea de lucru în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.

Facem, totodată, un apel la spiritul civic și reamintim obligația proprietarilor de imobile de a degaja căile de acces din fața acestora precum și acoperișurile, un gest extrem de important pentru siguranța tuturor.

Pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile, rămâne disponibil numărul de telefon (0723) 300 211, ce poate fi apelat pentru asistență, zilnic, în intervalul 08:00 – 22:00.

Înțelegem pe deplin disconfortul creat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru ca Alba Iulia să revină cât mai curând la condiții normale de circulație. Împreună, cu empatie și răbdare, vom depăși și acest episod de iarnă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI