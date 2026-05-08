Jandarmii din Alba, la datorie în weekend: Vor asigura măsurile de ordine la „Sărbătoarea Libertății” de la Blaj, Ziua Independenței Naționale în Alba Iulia și competiții sportive în județ

În acest sfârșit de săptămână, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba vor fi prezenți în teren pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică la evenimentele sportive și cultural-artistice organizate în mai multe localități din județ.

În ceea ce privește competițiile sportive, jandarmii vor acționa pentru desfășurarea în condiții de siguranță a partidelor de fotbal din cadrul Ligii a III-a, organizate pe stadionul „Metalurgistul” din orașul Cugir, unde se va disputa partida dintre echipele CS Metalurgistul Cugir și AFC Unirea Tășnad, precum și pe stadionul „Unirea” din municipiul Alba Iulia, unde se va desfășura meciul dintre CSM Unirea Alba Iulia și SCM Zalău.

De asemenea, jandarmii vor fi prezenți și la evenimentele cultural-artistice organizate în județ, atât în Piața Cetății din municipiul Alba Iulia, unde vor avea loc activități dedicate Zilei Europei, Zilei Victoriei în Europa și Zilei Independenței Naționale a României, cât și pe Câmpia Libertății din municipiul Blaj, la manifestarea cultural-artistică intitulată „Sărbătoarea Libertății”.

Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a tuturor activităților, recomandăm participanților să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine, să evite implicarea în conflicte sau în fapte care pot tulbura ordinea publică și să acorde o atenție sporită bunurilor personale și copiilor care îi însoțesc.

În cazul apariției unor situații de urgență, cetățenii pot solicita sprijinul jandarmilor aflați în dispozitiv sau pot apela numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI