Bursa din România, un nou maxim istoric. Cum a ajuns indicele BET să ignore prăbușirea leului și haosul politic

Bursa de Valori București a deschis ședința de vineri, 8 mai 2026, la un nou maxim istoric, cu un avans de 0,8% față de închiderea precedentă, după o creștere cumulată de 4,72% în ultimele cinci ședințe de tranzacționare. Indicele BET a urcat la 29.617 puncte, depășind precedentul record intra-day de 29.615 puncte, atins pe 24 februarie.

Evoluția pozitivă a bursei vine într-un context intern tensionat, marcat de incertitudine politică, și contrastează cu tendința negativă de pe marile piețe europene. Contractele futures indicau vineri dimineață scăderi de 0,7-1% la bursele din Londra, Frankfurt și Paris, pe fondul noilor amenințări lansate de administrația Trump privind majorarea tarifelor pentru Uniunea Europeană, conform Ziarul Financiar.

Cele mai mari creșteri din BET în această săptămână au fost înregistrate de Premier Energy, cu un avans de 16,84%, urmată de Romgaz (+10,29%) și Electrica (+10,95%). În debutul ședinței de vineri, Romgaz și Premier Energy continuau să conducă clasamentul aprecierilor, cu creșteri de aproape 3% fiecare. Banca Transilvania, compania cu cea mai mare pondere în indicele BET, avansa cu 0,21%, la 38,18 lei pe acțiune.

În paralel, leul a continuat să se deprecieze în raport cu moneda europeană, pierzând aproximativ 1,1% în ultima săptămână și 3,3% comparativ cu luna trecută. Cursul EUR/RON a ajuns vineri dimineață la 5,2628. Totodată, randamentul obligațiunilor românești pe 10 ani se situa la 7,02%, după ce în ultimele 12 luni a atins un vârf de 8,58%.

Pe piețele externe, contractele futures pe indicii americani indicau creșteri moderate: S&P 500 urca cu 0,34%, iar Nasdaq cu 0,54%.

Profesor ASE: „Deprecierea monedei naționale este ca o sabie cu două tăișuri”

Profesorul Marius Matei, de la Academia de Studii Economice din București, a explicat relația dintre deprecierea leului și evoluția bursei.

„Pe termen scurt instabilitatea politică creează volatilitate în pieţe, şi în timp ce cursul de schimb leu-euro este strâns controlat de BNR, în măsura rezervelor de care dispune şi a politicii cu privire la marja de fluctuaţie şi ritmul de depreciere, piaţa bursieră este liberă, rezultat al cererii şi ofertei. Cea din urmă nu are cum să fie avantajată pe termen scurt atâta vreme cât există instabilitate politică, aşadar în perioade din acestea de turbulenţe politice, cu orizonturi strânse de scadenţe şi cu deficite mari, bursa va suferi, capitalurile vor fugi, se vor duce în active sigure, aşa-zisele flights to safety (aur) sau flights to quality (titluri)”.

Ce efecte poate avea deprecierea leului pe termen lung

Potrivit profesorului, odată cu stabilizarea situației politice, investitorii ar putea reveni către piața de capital.

„Oodată ce lucrurile se vor linişti, capitalurile vor căuta din nou randamentele mai mari şi se vor întoarce către investiţiile în acţiuni. Impactul deprecierii depinde de structura companiilor listate, dar şi dacă acestea exportă (produsele lor devin mai ieftine şi astfel deprecierea le avantajează) sau importă (importurile se scumpesc, materiile prime importate insemnând costuri de producţie mai mari, rezultând profituri mai mici). Există şi o asimetrie a efectelor: companiile importatoare se confruntă cu un impact mai mare decât cele exportatoare (deşi de semn diferit). Totodată, deprecierea alimentează inflaţia, creşte dobânzile şi scade încrederea investitorilor”.

Noi tensiuni comerciale între SUA și Uniunea Europeană

În plan extern, presiunile asupra piețelor europene au fost amplificate de declarațiile lui Donald Trump, care a avertizat că tarifele pentru Uniunea Europeană vor „sări imediat la niveluri mult mai ridicate” dacă Bruxelles-ul nu va elimina taxele vamale pentru produsele americane.

În acest context, Comisia Europeană a suspendat votul parlamentar privind acordul comercial cu SUA, după ce un oficial european a descris acțiunile liderului american drept „un haos tarifar pur”.

De la începutul anului 2026, Bursa de Valori București a acumulat un avans de aproximativ 21%.

