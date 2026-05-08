Bursa din România, un nou maxim istoric. Cum a ajuns indicele BET să ignore prăbușirea leului și haosul politic
Bursa din România, un nou maxim istoric. Cum a ajuns indicele BET să ignore prăbușirea leului și haosul politic
Bursa de Valori București a deschis ședința de vineri, 8 mai 2026, la un nou maxim istoric, cu un avans de 0,8% față de închiderea precedentă, după o creștere cumulată de 4,72% în ultimele cinci ședințe de tranzacționare. Indicele BET a urcat la 29.617 puncte, depășind precedentul record intra-day de 29.615 puncte, atins pe 24 februarie.
Evoluția pozitivă a bursei vine într-un context intern tensionat, marcat de incertitudine politică, și contrastează cu tendința negativă de pe marile piețe europene. Contractele futures indicau vineri dimineață scăderi de 0,7-1% la bursele din Londra, Frankfurt și Paris, pe fondul noilor amenințări lansate de administrația Trump privind majorarea tarifelor pentru Uniunea Europeană, conform Ziarul Financiar.
Cele mai mari creșteri din BET în această săptămână au fost înregistrate de Premier Energy, cu un avans de 16,84%, urmată de Romgaz (+10,29%) și Electrica (+10,95%). În debutul ședinței de vineri, Romgaz și Premier Energy continuau să conducă clasamentul aprecierilor, cu creșteri de aproape 3% fiecare. Banca Transilvania, compania cu cea mai mare pondere în indicele BET, avansa cu 0,21%, la 38,18 lei pe acțiune.
În paralel, leul a continuat să se deprecieze în raport cu moneda europeană, pierzând aproximativ 1,1% în ultima săptămână și 3,3% comparativ cu luna trecută. Cursul EUR/RON a ajuns vineri dimineață la 5,2628. Totodată, randamentul obligațiunilor românești pe 10 ani se situa la 7,02%, după ce în ultimele 12 luni a atins un vârf de 8,58%.
Pe piețele externe, contractele futures pe indicii americani indicau creșteri moderate: S&P 500 urca cu 0,34%, iar Nasdaq cu 0,54%.
Profesor ASE: „Deprecierea monedei naționale este ca o sabie cu două tăișuri”
Profesorul Marius Matei, de la Academia de Studii Economice din București, a explicat relația dintre deprecierea leului și evoluția bursei.
„Pe termen scurt instabilitatea politică creează volatilitate în pieţe, şi în timp ce cursul de schimb leu-euro este strâns controlat de BNR, în măsura rezervelor de care dispune şi a politicii cu privire la marja de fluctuaţie şi ritmul de depreciere, piaţa bursieră este liberă, rezultat al cererii şi ofertei. Cea din urmă nu are cum să fie avantajată pe termen scurt atâta vreme cât există instabilitate politică, aşadar în perioade din acestea de turbulenţe politice, cu orizonturi strânse de scadenţe şi cu deficite mari, bursa va suferi, capitalurile vor fugi, se vor duce în active sigure, aşa-zisele flights to safety (aur) sau flights to quality (titluri)”.
Ce efecte poate avea deprecierea leului pe termen lung
Potrivit profesorului, odată cu stabilizarea situației politice, investitorii ar putea reveni către piața de capital.
„Oodată ce lucrurile se vor linişti, capitalurile vor căuta din nou randamentele mai mari şi se vor întoarce către investiţiile în acţiuni. Impactul deprecierii depinde de structura companiilor listate, dar şi dacă acestea exportă (produsele lor devin mai ieftine şi astfel deprecierea le avantajează) sau importă (importurile se scumpesc, materiile prime importate insemnând costuri de producţie mai mari, rezultând profituri mai mici). Există şi o asimetrie a efectelor: companiile importatoare se confruntă cu un impact mai mare decât cele exportatoare (deşi de semn diferit). Totodată, deprecierea alimentează inflaţia, creşte dobânzile şi scade încrederea investitorilor”.
Noi tensiuni comerciale între SUA și Uniunea Europeană
În plan extern, presiunile asupra piețelor europene au fost amplificate de declarațiile lui Donald Trump, care a avertizat că tarifele pentru Uniunea Europeană vor „sări imediat la niveluri mult mai ridicate” dacă Bruxelles-ul nu va elimina taxele vamale pentru produsele americane.
În acest context, Comisia Europeană a suspendat votul parlamentar privind acordul comercial cu SUA, după ce un oficial european a descris acțiunile liderului american drept „un haos tarifar pur”.
De la începutul anului 2026, Bursa de Valori București a acumulat un avans de aproximativ 21%.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
FOTO | Noul Mercedes-Benz GLC electric a intrat în producție la uzina din Bremen, cu unități de propulsie fabricate la Sebeș
Noul Mercedes-Benz GLC electric a intrat în producție la uzina din Bremen, cu unități de propulsie fabricate la Sebeș Constructorul german de automobile Mercedes-Benz a anunțat că noul GLC electric a intrat oficial în producție la fabrica din Bremen, unde sunt asamblate în prezent 11 modele diferite. Mercedes-Benz a prezentat noul GLC cu zero emisii […]
8-10 mai 2026 | Averse de ploaie, descărcări electrice și rafale de vânt în România: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor
Averse de ploaie, descărcări electrice și rafale de vânt în România: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo pentru întreaga țară, valabilă de vineri, 8 mai 2026, ora 12.00, până duminică, 10 mai 2026, la ora 10.00. Sunt anunțate averse de ploaie, descărcări electrice și rafale de […]
FOTO | 12 pacienți au fost salvați în spitale din România, în doar două zile, în urma a patru prelevări de organe
12 pacienți au fost salvați în spitale din România, în doar două zile, în urma a patru prelevări de organe Patru prelevări de organe, una la Iași, două la Bistrița și alta la București au oferit, în aceste zile, o nouă șansă la viață pentru 12 pacienți aflați pe listele de așteptare pentru un transplant […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Bursa din România, un nou maxim istoric. Cum a ajuns indicele BET să ignore prăbușirea leului și haosul politic
Bursa din România, un nou maxim istoric. Cum a ajuns indicele BET să ignore prăbușirea leului și haosul politic Bursa...
FOTO | Noul Mercedes-Benz GLC electric a intrat în producție la uzina din Bremen, cu unități de propulsie fabricate la Sebeș
Noul Mercedes-Benz GLC electric a intrat în producție la uzina din Bremen, cu unități de propulsie fabricate la Sebeș Constructorul...
Știrea Zilei
VIDEO | Vârstnic din Alba, înșelat cu 22.000 de lei prin metoda „accidentul”: Escrocii i-au spus că fiul său a suferit un accident și trebuie operat de urgență. Doi tineri, REȚINUȚI
Vârstnic din Alba, înșelat cu 22.000 de lei prin metoda „accidentul”: Escrocii i-au spus că fiul său a suferit un...
Recensământ 2026 al circulației rutiere pe rețeaua de drumuri județene din Alba: Când va începe
Recensământ 2026 al circulației rutiere pe rețeaua de drumuri județene din Alba: Când va începe Prima etapă a Recensământului circulației...
Curier Județean
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend: Vor asigura măsurile de ordine la „Sărbătoarea Libertății” de la Blaj, Ziua Independenței Naționale în Alba Iulia și competiții sportive în județ
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend: Vor asigura măsurile de ordine la „Sărbătoarea Libertății” de la Blaj, Ziua Independenței...
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia deschide trei programe internaționale Erasmus+ (BIP) dedicate excelenței în cercetare și cetățeniei globale
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia deschide trei programe internaționale Erasmus+ (BIP) dedicate excelenței în cercetare și cetățeniei globale...
Politică Administrație
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și...
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcție”
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale...
Opinii Comentarii
8 mai – Ziua mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii
8 mai – Ziua mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii Comitetul Internațional al Crucii Roșii a declarat, în 1859,...
7 mai 1986: Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal. ”Eroul de la Sevilla”, Helmuth Duckadam a apărat patru lovituri de departajare
7 mai 1986: Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal. ”Eroul de la Sevilla”, Helmuth Duckadam a apărat...