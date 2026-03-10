FOTO | Premiul II și două mențiuni pentru elevii Școlii Gimnaziale „Nicodim Ganea” din Bistra, la Olimpiada de Limba Franceză: ,,Rezultate care fac cinste școlii noastre”

Premiul II și două mențiuni pentru elevii Școlii Gimnaziale „Nicodim Ganea” din Bistra, la Olimpiada de Limba Franceză: ,,Rezultate care fac cinste școlii noastre”

Trei elevi ai Școlii Gimnaziale „Nicodim Ganea” din Bistra au obținut rezultate foarte bune la etapa județeană a Olimpiadei de limba franceză.

Luca Leterna, elev în clasa a VIII-a, a obținut premiul al II-lea, cu 84 de puncte, iar Andra Scrob și Morar Ema au fost recompensate cu mențiuni pentru rezultatele lor.

Școala Gimnazială ,,Nicodim Ganea” din Bistra a publicat un mesaj prin care felicită rezultatele obținute de elevii instituției.

,,În acest an școlar, la faza județeană a olimpiadei de limba franceză, toți cei trei participanți au obținut niște rezultate care fac cinste școlii noastre:

Andra Scrob- clasa a VII-a- 88,5 puncte – locul 5-Mentiune

Morar Ema-clasa a VIII-a – 80,5 puncte- locul 5-Mentiune

Leterna Luca- clasa a VIII-a- 84 de puncte- locul 2- Premiul II

Prin rezultatele obținute se dovedesc eforturile depuse pentru pregătirea olimpiadei și dedicarea pentru a evolua în studiul acestei frumoase limbi a lui Balzac!

Felicitări celor trei elevi care și-au înscris numele în harta celor mai valoroși elevi ai școlii noastre și mult succes la următoarele concursuri!”, se arată într-un mesaj publicat de Școala Gimnazială ,,Nicodim Ganea” din Bistra.

