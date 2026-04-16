FOTO | Premieră în sistemul penitenciar din România: Masterclass de gravură la Penitenciarul Aiud

Premieră în sistemul penitenciar din România: Masterclass de gravură la Penitenciarul Aiud
În perioada 3–10 aprilie 2026, la Penitenciarul Aiud, în cadrul Proiectului „Arta în penitenciare”, a avut loc un Masterclass de gravură la care au participat 5 persoane private de libertate cu abilități artistice.
Coordonatorul artistic al activității și președintele Fundației „Inter-Art” Aiud, Ștefan Balog, consideră că „dincolo de premiera absolută privind implementarea într-un spațiu de deținere, proiectul a reprezentat și un veritabil succes valoric. Persoanele private de libertate au fost selectate cu mare grijă, fiind foarte interesate de tehnicile propuse. S-au creat gravuri cu tipar adânc – „ac rece” și cu tipar înalt – linogravură. Am avut tot sprijinul penitenciarului pentru amenajarea unui atelier de gravură cu adevărat profesionist, folosind instrumente și cerneluri profesioniste, precum și o presă de gravură. Sunt foarte mulțumit de fiecare participant în parte, toți au demonstrat reale abilități creative, fantezie și personalitate artistică”.
„Funcția de facilitare a reintegrării sociale a persoanelor private de libertate este esențială pentru sistemul penitenciar. Rezultatele eforturilor polițiștilor de penitenciare întreprinse în acest sens sunt în folosul siguranței comunității, ca obiectiv final. Masterclass-ul de gravură, în particular, a ajutat deținuții implicați să exerseze și să dezvolte abilități creative și tehnice care pot fi ușor transferate / valorificate într-un spectru larg de ocupații manuale”, a declarat comisar șef de poliție penitenciară Ciprian Sabău, director adjunct al Penitenciarului Aiud.
La bunul mers al activității au mai contribuit Zoltan Balog, vicepreședinte al Fundației „Inter-Art” Aiud și o altă persoana privată de libertate, în calitate de asistent.
Evenimentul a fost organizat de Penitenciarul Aiud și Fundația „Inter-Art” Aiud, în parteneriat cu Direcția pentru Cultură – Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud și s-a bucurat de susținerea Asociației „Rotary Club” Aiud.
Credit foto: Zoltan Balog
