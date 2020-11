FOTO| Poveste emoționantă din Țara Moților: Salvina și Grațian, octogenarii din vârf de munte care știu să traiască ÎN și CU ROST

O ardeleancă plecată, împreună cu soțul, în drumeție în Țara Moților, spune povestea a doi bătrâni, Salvina și Grațian, care deși trăiesc în vârful muntelui, departe de confortul urban cu care suntem atât de obișnuiți, sunt mult mai senini, fericiți și plini de recunoștință decât orice orășean. Povestitoarea este frapată de faptul că oamenii aceștia par necajiți dar de fapt sunt fericiți în simplitatea lor.



„Acum câteva zile în drumul nostru prin Apuseni, în căutare de soiuri vechi de semințe și bulbi nemodificati genetic….ajungem într-o zona numita Țara Moțílor. Zona superba !!! Un spectacol de culoare îmbătător….îl opream pe soțul meu la fiecare curba să fac fotografii .Culorile toamnei sunt terapie pentru sufletul omului. Deci ,,pe bune”, plecasem fară nici un chef de acasă și în momentul în care am început să intram printre munți am devenit brusc că un copil căruia i se îndeplinește marea dorință…

Așa …și cum ne întorceam noi cu drag și spor , mulțumiți de achiziția cu semințele , vedem pe marginea drumului un grajd cu o bătrânică în preajma cu niste mere în mana și ne oprim să întrebam daca cumva are și de vânzare…mere. Vorbim cu bătrânică ,aflam că o cheamă Salvina , că are 80 ani, că este ,,moață”( adică din Țara Moțîlor), că are mere, dar nu sunt din acelea care rezista peste iarna . Primim o poala de mere , mulțumim și plecam la drum și ne gândeam noi cum e cu OMENIA oamenilor din ROMANIA și cum te oprești să pui o întrebare ,dar pleci cu o poala de mere…așa mai rar prin lumea asta…și cum iei singuri , doi bătrâni , ea la 80 de ani și el pe nume Grațian , la 85 de ani , care el pe deasupra nici nu mai auzea bine , se chinuiau în mare graba să urce o capiță de fan , în podul de deasupra grajdului , fiindcă ,,stă să ploaie” după cum ziceau iei.

Așa că după 2 km , am făcut cale întoarsă să ajutam la fan . Băbuță era cam surprinsa , moșulică care nu prea auzea , acum mai și nu prea înțelegea, ce e cu noi acolo de o ținem din treaba iarăși pe băbuță lui…..în sfârșit pricepe că ajutam și ne apucarăm de fân. Noi jos și bătrâneii în puiag….unul în dreapta șurii și unul în stangă…una și una mergea treaba. A mai venit o căruță de fan…am urcat-o în puiag și încă una în șură. Cred că au fost vreo doua ore și ceva de treaba. Dar oameni buni , bucurie și mulțumire ce a fost pe Salvina mea și pe Grațian ….că treaba cu fanul e ,,gătată”… pentru vacuța lor…că doar una au . Salvina mea a luat picior muntele , că să mă duca să văd casa unde sta și să-mi arate un loc cu ghebe și alt loc cu mere mari. Mergea cu o viteză …

Cred că de la bucuria cu fanul i se trăgea…că deabea mă țineam după ea, pe panta aia abrubta de munte ! Doamne ! Și zici că oamenii ăștia sunt chinuiți și necăjiți, dar nu e așa. Sunt fericiți, mulțumiți și asumați. Știu să trăiască ÎN și CU ROST.

Am plecat din Apuseni nu numai cu o ,,avere” de semințe, cu un sac de mere, cu două găleți de ghebe ….cu sufletul și inima pline de ceva ,care nu știu cum se numește ….e bucurie, cu copilărie, cu viață ,cu iubire, cu oameni, cu SALVEAZĂ..cu RECUNOȘTINȚĂ ! SALVÍNA cu GRAȚÍAN !”, a scris femeia pe Facebook.