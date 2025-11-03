FOTO | Pompilia Bodea, din Câlnic, sărbătorită la un secol de existență: ,,A luminat mințile și inimile multor generații de elevi care au absolvit școala din comună”
Pompilia Bodea, din Câlnic, sărbătorită la un secol de existență: ,,A luminat mințile și inimile multor generații de elevi care au absolvit școala din comună”
Pompilia Bodea, o vârstnică din Câlnic, a împlinit recent venerabila vârstă de 100 de ani. Femeia a fost felicitată și în mediul online de edilul comunei.
La un secol de viață, Pompilia Bodea a fost sărbătorită de familie, prieteni și oficialități, printre cei care i-au urat la mulți ani numărându-se primarul comunei Lucian-Tiberiu Bodea.
,,Un om cât un secol! La cei 100 de ani, mătușa Pompilia Bodea face parte din istoria vie a Câlnicului. Cu ocazia acestei venerabile vârste, îi mulțumim pentru că a luminat mințile și inimile multor generații de elevi care au absolvit Școala din Câlnic.
Îi dorim să aibă parte în continuare de sănătate și liniște, înconjurată de toți cei care o prețuiesc!”, a scris primarul Lucian-Tiberiu Bodea pe Facebook.
