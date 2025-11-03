Rămâi conectat

FOTO | Pompilia Bodea, din Câlnic, sărbătorită la un secol de existență: ,,A luminat mințile și inimile multor generații de elevi care au absolvit școala din comună”

Ioana Oprean

Publicat

acum 28 de minute

în

De

Pompilia Bodea, din Câlnic, sărbătorită la un secol de existență: ,,A luminat mințile și inimile multor generații de elevi care au absolvit școala din comună”

Pompilia Bodea, o vârstnică din Câlnic, a împlinit recent venerabila vârstă de 100 de ani. Femeia a fost felicitată și în mediul online de edilul comunei.

La un secol de viață, Pompilia Bodea a fost sărbătorită de familie, prieteni și oficialități, printre cei care i-au urat la mulți ani numărându-se primarul comunei Lucian-Tiberiu Bodea.

,,Un om cât un secol! La cei 100 de ani, mătușa Pompilia Bodea face parte din istoria vie a Câlnicului. Cu ocazia acestei venerabile vârste, îi mulțumim pentru că a luminat mințile și inimile multor generații de elevi care au absolvit Școala din Câlnic.

Îi dorim să aibă parte în continuare de sănătate și liniște, înconjurată de toți cei care o prețuiesc!”, a scris primarul Lucian-Tiberiu Bodea pe Facebook.

