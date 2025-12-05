FOTO | Pompierii ISU Alba îl așteaptă pe Moș Nicolae: „Bocancii de intervenție sunt pregătiți, gata de misiune, dar și de cadouri! Voi ce i-ați cerut Moșului anul acesta?”
Pompierii ISU Alba îl așteaptă pe Moș Nicolae: „Bocancii de intervenție sunt pregătiți, gata de misiune, dar și de cadouri! Voi ce i-ați cerut Moșului anul acesta?”
Astăzi, 5 decembrie, în Ajunul de Moș Nicolae, Inspectoratul pentru Situații de urgență Alba a transmis un mesaj plin de umor și căldură pe rețelele de socializare, arătând că pompierii sunt pregătiți atât pentru intervenții, cât și pentru sărbătoare.
„Moș Nicolae știe că pompierii sunt mereu la datorie, așa că suntem siguri că va găsi o cale să ajungă și la noi. Bocancii de intervenție sunt pregătiți, gata de misiune, dar și de cadouri!
Cel mai frumos cadou pentru noi? Să aveți voi o noapte liniștită, fără incidente! Voi ce i-ați cerut Moșului anul acesta?”, au transmis reprezentanții ISU Alba.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba continuă să fie prezent non-stop în sprijinul cetățenilor. Indiferent că este zi sau noapte, weekend sau sărbătoare, echipajele ISU Alba sunt pregătite să intervină rapid în caz de incendii, accidente rutiere, situații medicale sau alte urgențe.
Citește și: Pompierii ISU Alba, la datorie în minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Parade cu peste 70 de pompieri militari și 6 autospeciale
Reamintim că , în weekendul 7‑9 noiembrie 2025, echipajele ISU Alba au intervenit la peste 80 de solicitări, printre ele: 79 misiuni SMURD (prim ajutor şi stabilizare victime), un incendiu la un autotren şi două accidente rutiere.
De asemenea, în cadrul controalelor tematice de prevenire, desfășurate pe 7 noiembrie 2025 împreună cu polițiști de la IPJ Alba, inspectorii de prevenire au verificat mai multe localuri — restaurante, terase, baruri. Au fost identificate 18 nereguli, iar ISU a aplicat 17 sancțiuni (12 avertismente și 5 amenzi, în valoare de 102.500 lei).
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | ACCIDENT rutier pe A10, pe sensul de mers Aiud – Cluj: O autoutilitară și două autoturisme implicate. Intervin pompierii
ACCIDENT rutier pe A10, pe sensul de mers Aiud – Cluj: O autoutilitară și două autoturisme implicate. Intervin pompierii Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs pe autostrada A10, km 44, pe sensul de mers Aiud – Cluj. În eveniment sunt implicate o autoutilitară și două autoturisme, fără […]
LIVE VIDEO | Târgul de Crăciun din curtea Palatului Principilor și-a deschis porțile: Atmosferă festivă cu Moș Crăciun, concerte de colinde și bunătăți pentru toate gusturile
Târgul de Crăciun din curtea Palatului Principilor și-a deschis porțile: Atmosferă festivă cu Moș Crăciun, concerte de colinde și bunătăți pentru toate gusturile Astăzi, 5 decembrie 2025, s-a deschis Târgul de Crăciun din curtea Palatului Principilor! Căsuțele cu bunătăți sunt pregătite, bradul e împodobit, Moș Crăciun și-a anunțat venirea, la ora 18.00, iar pe scena […]
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 15.12.2025-21.12.2025 și pentru perioada 08.12.2025-14.12.2025
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 15.12.2025-21.12.2025 și pentru perioada 08.12.2025-14.12.2025 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 15.12.2025-21.12.2025 și pentru perioada 08.12.2025-14.12.2025. Intreruperile programate suplimentar pentru intervalul 15.12.2025-21.12.2025 Nr.crt. ADRESA INTERVAL ALBA IULIA – Str. VIOLETELOR, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Legenda nuielușei de Moș Nicolae, „darul” pe care Moșul îl lasă în ghetuțe copiilor care nu au fost cuminți
Legenda nuielușei de Moș Nicolae, „darul” pe care Moșul îl lasă în ghetuțe copiilor care nu au fost cuminți Nuielușa...
Violența crește la nivel global: România coboară două poziții în topul păcii globale. Care sunt cele mai sigure țări din lume în 2025
Violența crește la nivel global: România coboară două poziții în topul păcii globale. Care sunt cele mai sigure țări din...
Știrea Zilei
FOTO | Lupu Damaris, elevă la un liceu din Alba, performanță remarcabilă la Olimpiada Sportului Școlar la șah: A jucat șase meciuri fără înfrângeri și a învins adversare din clase mai mari
FOTO | Lupu Damaris, elevă la un liceu din Alba, performanță remarcabilă la Olimpiada Sportului Școlar la șah: A jucat...
Tentativă de furt la Sebeș: Tânăr de 18 ani, reținut după ce a fost prins în flagrant într-o casă. Proprietarul l-a văzut pe camerele de supraveghere
Tentativă de furt la Sebeș: Tânăr de 18 ani, reținut după ce a fost prins în flagrant într-o casă. Proprietarul...
Curier Județean
FOTO | Pompierii ISU Alba îl așteaptă pe Moș Nicolae: „Bocancii de intervenție sunt pregătiți, gata de misiune, dar și de cadouri! Voi ce i-ați cerut Moșului anul acesta?”
Pompierii ISU Alba îl așteaptă pe Moș Nicolae: „Bocancii de intervenție sunt pregătiți, gata de misiune, dar și de cadouri!...
FOTO | ACCIDENT rutier pe A10, pe sensul de mers Aiud – Cluj: O autoutilitară și două autoturisme implicate. Intervin pompierii
ACCIDENT rutier pe A10, pe sensul de mers Aiud – Cluj: O autoutilitară și două autoturisme implicate. Intervin pompierii Secția...
Politică Administrație
Comunicat de presă: „Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” – eveniment dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor creștine, organizat de PSD Alba
„Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” – eveniment dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor creștine, organizat de PSD Alba...
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
Opinii Comentarii
MESAJE de MOS NICOLAE 2024. SMS-uri, urări și felicitări pe care le poți trimite de Sfântul Nicolae
Mesaje de SFANTUL Nicolae – 6 decembrie 2024 • Mesaje de Moș Nicolae • SMS-uri, URĂRI, FELICITĂRI haioase şi amuzante...
Povestea lui Moș Nicolae: Legenda lui Moș Nicolae cu nobilul sărac și fetele pe care nu le putea mărita
Povestea lui Moș Nicolae: Legenda lui Moș Nicolae sau a Sfântului Nicolae, cu nobilul sărac și fetele pe care nu...