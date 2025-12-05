FOTO | Pompierii ISU Alba îl așteaptă pe Moș Nicolae: „Bocancii de intervenție sunt pregătiți, gata de misiune, dar și de cadouri! Voi ce i-ați cerut Moșului anul acesta?”

Pompierii ISU Alba îl așteaptă pe Moș Nicolae: „Bocancii de intervenție sunt pregătiți, gata de misiune, dar și de cadouri! Voi ce i-ați cerut Moșului anul acesta?”

Astăzi, 5 decembrie, în Ajunul de Moș Nicolae, Inspectoratul pentru Situații de urgență Alba a transmis un mesaj plin de umor și căldură pe rețelele de socializare, arătând că pompierii sunt pregătiți atât pentru intervenții, cât și pentru sărbătoare.

„Moș Nicolae știe că pompierii sunt mereu la datorie, așa că suntem siguri că va găsi o cale să ajungă și la noi. Bocancii de intervenție sunt pregătiți, gata de misiune, dar și de cadouri!

Cel mai frumos cadou pentru noi? Să aveți voi o noapte liniștită, fără incidente! Voi ce i-ați cerut Moșului anul acesta?”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba continuă să fie prezent non-stop în sprijinul cetățenilor. Indiferent că este zi sau noapte, weekend sau sărbătoare, echipajele ISU Alba sunt pregătite să intervină rapid în caz de incendii, accidente rutiere, situații medicale sau alte urgențe.

Reamintim că , în weekendul 7‑9 noiembrie 2025, echipajele ISU Alba au intervenit la peste 80 de solicitări, printre ele: 79 misiuni SMURD (prim ajutor şi stabilizare victime), un incendiu la un autotren şi două accidente rutiere.

De asemenea, în cadrul controalelor tematice de prevenire, desfășurate pe 7 noiembrie 2025 împreună cu polițiști de la IPJ Alba, inspectorii de prevenire au verificat mai multe localuri — restaurante, terase, baruri. Au fost identificate 18 nereguli, iar ISU a aplicat 17 sancțiuni (12 avertismente și 5 amenzi, în valoare de 102.500 lei).

