FOTO | Polițiștii din Alba au participat la Memorialul „Iani Mitracu”, ediția a 11-a, eveniment de suflet care a onorat memoria fostului atacant al Unirii Alba Iulia
Polițiștii din cadrul IPJ Alba au onorat memoria colegului lor Iani Mitracu, participând la cea de-a XI-a ediție a Memorialului care îi poartă numele, o competiție de fotbal încărcată de emoție, camaraderie și respect, desfășurată ieri pe Arena „Florian Brumaru”.
Potrivit IPJ Alba, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au participat la Memorialul ,,IANI MITRACU”, ediția a XI-a, organizat de Asociația Județeană de Fotbal Alba și Asociația Sportivă Dinamo Alba.
Competiţia fotbalistică este una omagială şi are loc anual, păstrând vie amintirea lui Iani Mitracu, fost poliţist în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, care, în data de 14 decembrie 2014, în timp ce participa la o activitate sportivă, a decedat.
Ieri, 11 decembrie 2025, pe Arena ,,Florian Brumaru”, 6 echipe formate din foști colegi și prieteni ai lui Iani Mitracu și ai lui Florin Brumaru, cel mai bun prieten al lui Iani Mitracu, au jucat cu dăruire, pasiune și fairplay, la fel cum o făceau și prietenii lor.
Atât Iani Mitracu, cât și Brumaru Florin s-au remarcat prin performanțele sportive și prin aportul deosebit în activitatea profesională, în cadrul Poliției Române.
La finalul competiției, participanții au fost răsplătiți cu medalii, cupe și diplome.
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, de această dată, și-au adjudecat locul II.
De asemenea, doi polițiști din cadrul IPJ Alba s-au remarcat și au obținut titlul de golgheter, respectiv portar al turneului.
Pentru organizarea acestui eveniment, Inspectoratul de Poliție Județean Alba a beneficiat de sprijinul Asociației Internaționale a Polițiștilor – Regiunea 1 Alba și al Corpului Național al Polițiștilor Alba.
Solidaritatea, camaraderia și respectul sunt valori care ne unesc și ne motivează să fim mai buni în tot ceea ce facem.
