FOTO: Memorialul „Iani Mitracu”, ediția a 11-a, eveniment de suflet care a onorat memoria fostului atacant al Unirii Alba Iulia
Memorialul „Iani Mitracu”, ediția a 11-a, eveniment de suflet care a onorat memoria fostului atacant al Unirii Alba Iulia, s-a desfășurat la Sebeșel
Memorialul din 2025 a fost organizat de Asociația Sportivă Dinamo și Asociația Județeană de Fotbal Alba, pe Arena „Florian Brumaru” din Sebeșel, având o încărcătură emoțională aparte
Citește și: FOTO | Polițiștii din Alba au organizat un turneu de fotbal, în memoria fostului coleg, Iani Mitracu
Au fost prezente 6 echipe, formate din foști colegi și prieteni ai fostului atacant al Unirii Alba Iulia, plecat dintre noi, mult prea devreme, în urmă cu 11 ani.
Clasamentul a fost următorul: 1. Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități – sucursala Alba, 2. IPJ Alba, 3. ACS Valea Frumoasei, 4. AJF Alba/ CSM Unirea Alba Iulia, 5. AS Dinamo Alba, 6. Corvinul Hunedoara Old Boys
Au mai fost acordate trofee speciale pentru Sebastian Șimandi (AMVVD Alba) – jucătorul turneului, Paul Mucea (IPJ Alba) – golgheter, Dan Napău (IPJ Alba) – portarul turneului, Corvinul Hunedoara Old Boys – trofeul Fair Play
Au oficiat arbitrii Răzvan Rădoi, Marcel Olaru și Florin Coltor.
„În memoria lui Iani Mitracu – 11 ediții de prietenie, respect și fotbal adevărat, un eveniment care, an de an, ne adună pentru a onora amintirea unui om plecat prea devreme dintre noi. Iani Mitracu a fost și rămâne un simbol al pasiunii pentru fotbal, iar dispariția sa, survenită pe terenul de joc în 14 decembrie 2014, a lăsat în urmă durere, dar și o moștenire puternică: aceea a camaraderiei și a iubirii pentru sport. Evenimentul a avut o încărcătură emoțională aparte, fiind găzduit pe arena care poartă numele lui Florian Brumaru, cel mai bun prieten al lui Iani, plecat și el dintre noi în 23 ianuarie 2021. Acolo, între munți și liniște, prietenii lor au jucat pentru ei – cu inimă, cu lacrimi și cu zâmbete amestecate. Transmitem recunoștință gazdelor noastre de la Valea Frumoasei și domnului Florin Pintilie, precum și partenerilor care au sprijinit evenimentul: Cooperativa de Consum Aiud, La Meseni. Astăzi nu a fost doar un turneu. A fost un gest de iubire. A fost felul în care comunitatea spune, încă o dată: „Iani, nu te-am uitat. Bebe, sunteți cu noi pe fiecare teren pe care se joacă cu sufletul„, au transmis organizatorii
Informații, foto: AJF Alba
