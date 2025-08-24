Rămâi conectat

FOTO | Polițiști și jandarmi din Alba pe traseul Via Transilvanica: Momente emoționante la Valea Lungă la predarea ștafetei de la IPA Sibiu către IPA Alba

Polițiști și jandarmi din Alba pe traseul Via Transilvanica

O echipă formată din polițiști și jandarmi din Alba a parcurs, marți, 19 august 2025, întreg traseul Via Transilvanica de pe teritoriul județului, pornind din fața Primăriei Valea Lungă.

Echipa IPA Alba a preluat ștafeta de la echipa IPA Sibiu, aceste momente fiind emoționante, după cum a relatat primarul comunei Valea Lungă, Dan Aldea.

„Am fost onorat să fiu invitat la predarea simbolică a Ștafetei prieteniei IPA (Secția Română a Asociației Internaționale a Polițiștilor), care a avut loc în data de 18 august 2025, între reprezentanții IPA Sibiu și IPA Alba, lângă borna Via Transilvanica din centrul comunei Valea Lungă, pe o ploaie torențială care nu a știrbit cu nimic solemnitatea momentului .

A doua zi, în 19 august 2025, ștafeta județului Alba formată din polițiști și jandarmi, a pornit din fața Primăriei Valea Lungă, urmând să parcurgă întreg traseul Via Transilvanica de pe teritoriul județului Alba.

Am acceptat provocarea de a însoți delegația IPA Alba pe porțiunea de traseu Valea Lungă-Blaj. De asemenea, au răspuns provocării încă două colege din cadrul clubului Running&Cycling Club Blaj: doamna Camelia Rotar, director al Școlii gimnaziale Ion Bianu Valea Lungă, care și-a sărbătorit ziua de naștere pe traseu și căreia îi urăm, încă o dată, „La mulți ani!”, precum și doamna Adriana Medeșan.

În cele câteva ore petrecute alături de acești oameni inimoși, am realizat că IPA România înseamnă voință, comunitate și prietenie.

Felicitări și tot respectul!”, a transmis primarul comunei Valea Lungă.

