Sport

FOTO: Poli Timișoara – Metalurgistul Cugir 2-0 (1-0), în derby-ul rundei din Seria 7 | „Roș-albaștrii”, eșec în Banat

Dan HENEGAR

Publicat

acum 18 minute

în

De

Poli Timișoara – Metalurgistul Cugir 2-0 (1-0), în derby-ul rundei din Seria 7 a Ligii 3| „Roș-albaștrii”, eșec la limită în Banat

Poli Timișoara a învins Metalurgistul Cugir, scor 2-0 (1-0), în capul de afiș al etapei în Seria 7.

Citește și: FOTO: Metalurgistul Cugir – CS Universitar Alba Iulia 2-1 (1-1), în derby „de Alba” | „Roș-albaștrii”, victorie prețioasă după ce au întors scorul împotriva coșmarului

În jocul început cu momente de reculegere și întrerupt 5 minute din pricina fumigenelor, Ene (18) a deschis scorul cu o lovitură de cap la centrarea lui Țegle. R. Pop a avut două intervenții senzaționale prin care a menținut diferența minimă. Metalurgistul a echilibrat disputa, iar Petra (39) a irosit o ocazie bună de a egala (șut alături, din careu).

În actul secund s-a jucat pe alte coordonate, vizitatorii mult mai periculoși, însă s-a consemnat un eșec.

Benzar (90) a transformat un penalty (faultat Haiduc, de Sanchez) și apoi a fost eliminat în prelungiri (atac dur la Udrea).

Amintirile jocului din tur i-au răscolit pe „violeții” lui Alexa, la Cugir consemnându-se ultimul eșec stagional (dublă Mâlnă, în 10 octombrie, acum 5 luni), de atunci pretendenta la promovare, cu maximum de puncte în cele 10 jocuri interne, cucerind 31 de puncte din cele 33 posibile.

Pe Metalurgistul o așteaptă două „finale” pe teren propriu, cu CSC Giroda și Giarmata Vii și Viitorul Arad, pentru accederea în play-off.

Arbitri T. Jurca (Arad), L. Berariu (Moroda), S. Găluți (Sântana), rezervă S. Saladea (Arad) Observatori C. Danciu (Hunedoara), Fl. Știube (Reșița)

Foto: Poli Timișoara

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO: Unirea Sântana – CSM Unirea Alba Iulia 0-1 (0-1) | Liderul, a șaptea victorie consecutivă, Giurgiu – gol decisiv

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 minute

în

7 martie 2026

De

Unirea Sântana – CSM Unirea Alba Iulia 0-1 (0-1) | Liderul, a șaptea victorie consecutivă, Giurgiu – gol decisiv, din penalty CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din eșalonul terț, a repurtat a doua victorie a primăverii sub comanda lui Dragoș Militaru, 1-0 (1-0), în deplasare cu Unirea Sântana. Citește și: FOTO: CSM Unirea […]

Citește mai mult

Sport

Nicolae Stanciu, redebut în China, la Dalian Yingbo, cu un eșec, într-un meci spectacol

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

7 martie 2026

De

Albaiulianul Nicolae Stanciu, redebut în China, la Dalian Yingbo, cu un eșec, într-un meci spectacol Nicolae Stanciu a revenit în China cu un eșec la primul meci pentru noua sa formație, Dalian Yingbo, care a pierdut în runda inagurală, scor 3-5 (1-3), în deplasare cu Shanghai Shenhua. Citește și: VIDEO | Nicolae Stanciu, reprimit cu multă […]

Citește mai mult

Sport

CIL Blaj – Unirea DMO 2-0 (1-0), în Liga 3 | Echipa din „Mica Romă”, primul succes din 2026, goluri ale stranierilor Gallini și Mensah

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

6 martie 2026

De

CIL Blaj – Unirea DMO 2-0 (1-0), în Liga 3 | Echipa din „Mica Romă”, primul succes din 2026, cu goluri ale stranierilor Gallini și Mensah CIL Blaj, la primul joc al anului în fața fanilor, a realizat un succes cu Unirea DMO, scor 2-0 (1-0), diferența putând fi mult mai mare ținând cont de […]

Citește mai mult