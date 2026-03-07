FOTO: Poli Timișoara – Metalurgistul Cugir 2-0 (1-0), în derby-ul rundei din Seria 7 | „Roș-albaștrii”, eșec în Banat
Poli Timișoara – Metalurgistul Cugir 2-0 (1-0), în derby-ul rundei din Seria 7 a Ligii 3| „Roș-albaștrii”, eșec la limită în Banat
Poli Timișoara a învins Metalurgistul Cugir, scor 2-0 (1-0), în capul de afiș al etapei în Seria 7.
Citește și: FOTO: Metalurgistul Cugir – CS Universitar Alba Iulia 2-1 (1-1), în derby „de Alba” | „Roș-albaștrii”, victorie prețioasă după ce au întors scorul împotriva coșmarului
În jocul început cu momente de reculegere și întrerupt 5 minute din pricina fumigenelor, Ene (18) a deschis scorul cu o lovitură de cap la centrarea lui Țegle. R. Pop a avut două intervenții senzaționale prin care a menținut diferența minimă. Metalurgistul a echilibrat disputa, iar Petra (39) a irosit o ocazie bună de a egala (șut alături, din careu).
În actul secund s-a jucat pe alte coordonate, vizitatorii mult mai periculoși, însă s-a consemnat un eșec.
Benzar (90) a transformat un penalty (faultat Haiduc, de Sanchez) și apoi a fost eliminat în prelungiri (atac dur la Udrea).
Amintirile jocului din tur i-au răscolit pe „violeții” lui Alexa, la Cugir consemnându-se ultimul eșec stagional (dublă Mâlnă, în 10 octombrie, acum 5 luni), de atunci pretendenta la promovare, cu maximum de puncte în cele 10 jocuri interne, cucerind 31 de puncte din cele 33 posibile.
Pe Metalurgistul o așteaptă două „finale” pe teren propriu, cu CSC Giroda și Giarmata Vii și Viitorul Arad, pentru accederea în play-off.
Arbitri T. Jurca (Arad), L. Berariu (Moroda), S. Găluți (Sântana), rezervă S. Saladea (Arad) Observatori C. Danciu (Hunedoara), Fl. Știube (Reșița)
Foto: Poli Timișoara
