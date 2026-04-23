FOTO | Cum va arăta Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia după restaurare: „Va fi o bijuterie”
Cum va arăta Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia după restaurare: „Va fi o bijuterie”
A avut o nouă rundă de consultări cu specialiștii și instituțiile implicate în vederea restaurării Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia,a anunțat, miercuri, 22 aprilie 2026, conducerea bibliotecii, care a făcut publice și imagini în care se poate vedea cum va arăta edificiul după restaurare.
La noua rundă de consultări a participat și directorul general al Bibliotecii Naționale a României, Bogdan Gheorghiu.
Întâlnirea a fost organizată de Institutul Național al Patrimoniului, împreună cu Unitatea de Management a Proiectului – UMP, gazda fiind Consiliul Județean Alba, cu sprijin venit și din partea Primăriei Municipiului Alba Iulia.
„Se prefigurează o nouă șansă pentru Biblioteca Batthyaneum, iar progresul este vizibil și consistent. Prioritățile rămân aceleași: restaurarea clădirii, protejarea și conservarea patrimoniului mobil, asigurarea condițiilor optime de cercetare și studiu și, în fine, integrarea bibliotecii într-un circuit turistic de calitate!”, a transmis conducerea bibliotecii.
FOTO | Cum va arăta Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia după restaurare: „Va fi o bijuterie”
Cum va arăta Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia după restaurare: „Va fi o bijuterie” A avut o nouă rundă de...
