FOTO | Cum va arăta Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia după restaurare: „Va fi o bijuterie”

Cum va arăta Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia după restaurare: „Va fi o bijuterie”

A avut o nouă rundă de consultări cu specialiștii și instituțiile implicate în vederea restaurării Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia,a anunțat, miercuri, 22 aprilie 2026, conducerea bibliotecii, care a făcut publice și imagini în care se poate vedea cum va arăta edificiul după restaurare.

La noua rundă de consultări a participat și directorul general al Bibliotecii Naționale a României, Bogdan Gheorghiu.

Întâlnirea a fost organizată de Institutul Național al Patrimoniului, împreună cu Unitatea de Management a Proiectului – UMP, gazda fiind Consiliul Județean Alba, cu sprijin venit și din partea Primăriei Municipiului Alba Iulia.

„Se prefigurează o nouă șansă pentru Biblioteca Batthyaneum, iar progresul este vizibil și consistent. Prioritățile rămân aceleași: restaurarea clădirii, protejarea și conservarea patrimoniului mobil, asigurarea condițiilor optime de cercetare și studiu și, în fine, integrarea bibliotecii într-un circuit turistic de calitate!”, a transmis conducerea bibliotecii.

„În ciuda turbulențelor politice, în România se fac și lucruri bune.

„Am participat ieri la o consultare privind renovarea Bibliotecii Batthyaneum, cel mai important tezaur de carte veche occidentală al României.

Planurile arhitecților arată bine, autoritățile centrale și locale își fac treaba cu devotament, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei finanțează generos, echipele Bibliotecii Naționale a României și Bibliotecii Batthyaneum sunt mobilizate. Am văzut oameni competenți și bine intenționați ieri, ceea ce m-a bucurat.

Ca reprezentant al comunității savante și ca utilizator de lungă dată al acestei biblioteci (se împlinesc 20 de ani de când cercetez manuscrisele medievale de la Batthyaneum) le-am cerut celor implicați să mențină cumva accesul la colecții, și în special la manuscrisele medievale, pe perioada lucrărilor. Vom vedea ce se va putea face.

Oricum, după renovări Biblioteca va avea noi spații expoziționale și muzeale, o nouă sală tezaur, spații de lectură și de conservare mai bune. Va deveni o bijuterie”, a notat, miercuri, 22 aprilie 2026, într-o postare în mediul online, Adrian Papahagi.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI