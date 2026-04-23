Demisiile PSD au ajuns la Cotroceni: Care sunt propunerile de interimari făcute de Guvern

Coiful de la Coțofenești ar urma să fie restaurat după furtul din Olanda: ,,Nu avem absolut nicio îndoială asupra autenticității” Coiful de la Coțofenești, una dintre cele mai valoroase piese ale patrimoniului românesc, urmează să fie restaurat după ce a fost avariat în urma furtului din Olanda, potrivit directorului Muzeului Național de Istorie a României, […]