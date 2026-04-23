Demisiile PSD au ajuns la Cotroceni: Care sunt propunerile de interimari făcute de Guvern

Demisiile miniștrilor PSD, alături de propunerile privind preluarea interimară a portofoliilor, au fost transmise și înregistrate joi seară la Administrația Prezidențială, potrivit unui anunț făcut de reprezentanții Guvernului.

Nicușor Dan, care se află în Cipru, a spus recent că nu a primit demisiile miniștrilor PSD.

„Nu am primit demisiile, în mod oficial. Așteptăm și vom proceda în consecință”, a precizat Nicușor Dan.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că a luat act de demisiile miniștrilor PSD și a transmis propunerile pentru asigurarea continuității guvernării. Potrivit listei anunțate de Guvern, portofoliile vor fi preluate interimar de:

  • Dragoş Pîslaru va prelua Ministerul Muncii
  • Cseke Attila va prelua Ministerul Sănătăţii
  • Tanczos Barna va prelua Ministerul Agriculturii
  • Cătălin Predoiu va prelua Ministerul Justiţiei
  • Ilie Bolojan va prelua Ministerul Energiei
  • Radu Miruţă va prelua Ministerul Transporturilor
  • Protofoliul vicepremierului Marian Neacşu va fi preluat de Oana Gheorghiu. 

Coiful de la Coțofenești ar urma să fie restaurat după furtul din Olanda: ,,Nu avem absolut nicio îndoială asupra autenticității”

Coiful de la Coțofenești ar urma să fie restaurat după furtul din Olanda: ,,Nu avem absolut nicio îndoială asupra autenticității" Coiful de la Coțofenești, una dintre cele mai valoroase piese ale patrimoniului românesc, urmează să fie restaurat după ce a fost avariat în urma furtului din Olanda, potrivit directorului Muzeului Național de Istorie a României, […]

Când va avea loc următorul recensământ al populației în România: Populația țării, în scădere la început de 2026. Declin demografic accentuat în ultimii ani

Când va avea loc următorul recensământ al populației în România: Populația țării, în scădere la început de 2026. Declin demografic accentuat în ultimii ani În România, continuă scăderea constantă a populației, cele mai recente date oficiale confirmând o tendință care se accentuează de la an la an. Potrivit regulilor de organizare, recensământul populației se desfășoară […]

Legea femicidului, promulgată de Nicușor Dan: „Violența împotriva femeilor a fost prea mult timp ignorată"

Legea femicidului, promulgată de Nicușor Dan: „Violența împotriva femeilor a fost prea mult timp ignorată" Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului a fost promulgată joi, 21 aprilie 2026, de Președintele Nicușor Dan, subliniind că acest act normativ reprezintă un pas important în lupta împotriva violenței îndreptate asupra femeilor. Șeful statului a transmis că fenomenul a […]

