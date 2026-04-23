Demisiile PSD au ajuns la Cotroceni: Care sunt propunerile de interimari făcute de Guvern
Demisiile miniștrilor PSD, alături de propunerile privind preluarea interimară a portofoliilor, au fost transmise și înregistrate joi seară la Administrația Prezidențială, potrivit unui anunț făcut de reprezentanții Guvernului.
Nicușor Dan, care se află în Cipru, a spus recent că nu a primit demisiile miniștrilor PSD.
„Nu am primit demisiile, în mod oficial. Așteptăm și vom proceda în consecință”, a precizat Nicușor Dan.
Premierul Ilie Bolojan a declarat că a luat act de demisiile miniștrilor PSD și a transmis propunerile pentru asigurarea continuității guvernării. Potrivit listei anunțate de Guvern, portofoliile vor fi preluate interimar de:
- Dragoş Pîslaru va prelua Ministerul Muncii
- Cseke Attila va prelua Ministerul Sănătăţii
- Tanczos Barna va prelua Ministerul Agriculturii
- Cătălin Predoiu va prelua Ministerul Justiţiei
- Ilie Bolojan va prelua Ministerul Energiei
- Radu Miruţă va prelua Ministerul Transporturilor
- Protofoliul vicepremierului Marian Neacşu va fi preluat de Oana Gheorghiu.
Știri recente din categoria Actualitate
Coiful de la Coțofenești ar urma să fie restaurat după furtul din Olanda: ,,Nu avem absolut nicio îndoială asupra autenticității”
Coiful de la Coțofenești ar urma să fie restaurat după furtul din Olanda: ,,Nu avem absolut nicio îndoială asupra autenticității” Coiful de la Coțofenești, una dintre cele mai valoroase piese ale patrimoniului românesc, urmează să fie restaurat după ce a fost avariat în urma furtului din Olanda, potrivit directorului Muzeului Național de Istorie a României, […]
Când va avea loc următorul recensământ al populației în România: Populația țării, în scădere la început de 2026. Declin demografic accentuat în ultimii ani
Când va avea loc următorul recensământ al populației în România: Populația țării, în scădere la început de 2026. Declin demografic accentuat în ultimii ani În România, continuă scăderea constantă a populației, cele mai recente date oficiale confirmând o tendință care se accentuează de la an la an. Potrivit regulilor de organizare, recensământul populației se desfășoară […]
Legea femicidului, promulgată de Nicușor Dan: „Violența împotriva femeilor a fost prea mult timp ignorată”
Legea femicidului, promulgată de Nicușor Dan: „Violența împotriva femeilor a fost prea mult timp ignorată” Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului a fost promulgată joi, 21 aprilie 2026, de Președintele Nicușor Dan, subliniind că acest act normativ reprezintă un pas important în lupta împotriva violenței îndreptate asupra femeilor. Șeful statului a transmis că fenomenul a […]
Coiful de la Coțofenești ar urma să fie restaurat după furtul din Olanda: ,,Nu avem absolut nicio îndoială asupra autenticității”
Coiful de la Coțofenești ar urma să fie restaurat după furtul din Olanda: ,,Nu avem absolut nicio îndoială asupra autenticității”...
VIDEO | Liceul „Petru Maior”, complet renovat și reabilitat la Ocna Mureș. Dotări moderne, pentru ca ,,elevii să învețe și să aibă condiții cât mai bune”. SmartLab, imprimată 3D și ochelari virtuali
Liceul „Petru Maior”, complet renovat și reabilitat la Ocna Mureș. Dotări moderne, pentru ca ,,elevii să învețe și să aibă...
VIDEO | Se întrerupe furnizarea apei la Alba Iulia, în Orașul de Jos, pentru 48 de ore. Explicațiile directorului APA CTTA: ,,Vom putea interveni pe viitor mai ușor în caz de avarii”
Se întrerupe furnizarea apei la Alba Iulia, în Orașul de Jos, pentru 48 de ore: Explicațiile directorului APA CTTA. ,,Vom...
FOTO | Cum va arăta Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia după restaurare: „Va fi o bijuterie”
Cum va arăta Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia după restaurare: „Va fi o bijuterie” A avut o nouă rundă de...
FOTO | Echipa ISU Alba, calificată pentru al IV-lea an consecutiv la Competiția Națională de Descarcerare și Acordarea Primului Ajutor Calificat
Echipa ISU Alba, calificată pentru al IV-lea an consecutiv la Competiția Națională de Descarcerare și Acordarea Primului Ajutor Calificat Echipa...
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”...
Comunicat de presă | PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici
PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici Conducerea...
Ce nume se sărbătoresc de SFÂNTUL GHEORGHE 2026: Peste 900.000 de români își serbează onomastica în 23 aprilie
Nume sărbătorite de Sfântul Gheorghe 2026 • Nume derivate de la Gheorghe: George, Georgeta, Georgiana, Geta, Gina, Gelu, Geo, Gică,...
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. SMS-uri, urări şi felicitări pe care le poţi transmite celor care îşi sărbătoresc onomastica
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. URĂRI de „La mulţi ani” de Sf Gheorghe, FELICITĂRI, TEXTE şi SMS-uri haioase și amuzante...