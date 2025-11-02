FOTO | ,,Poiana Ciucaș”, nouă zonă de picnic și relaxare în Alba Iulia: Include foișoare, grătare, mese și băncuțe, pe malul râului Mureș

,,Poiana Ciucaș”, nouă zonă de picnic și relaxare în Alba Iulia: Include foișoare, grătare, mese și băncuțe, pe malul râului Mureș

Ursus Breweries SA, prin brandul Ciucaș, alături de Primăria Alba Iulia au realizat un proiect de amenajare cu mobilier urban a malului râului Mureș, în zona pontonului de lângă podul rutier.

,,Poiana Ciucaș” este noua zonă de relaxare pentru albaiulieni. Investiția beneficiază de foișoare, seturi de mese și băncuțe, grătare și o stație de colectare selectivă a deșeurilor.

Proiectul a început în anul 2019 și are ca și scop să ofere un spațiu de relaxare și picnic albaiulienilor.

,,Salutăm această inițiativă care are ca motto “Natură curată, relaxare adevărată” și mulțumim brandului Ciucaș pentru parteneriatul cu orașul nostru, inițiativă care se alătură foarte bine dorinței noastre de a îndemna albaiulienii să petreacă cât mai mult timp în natură și de a crea o legătură între oameni și zonele verzi ale orașului”, a scris pe o rețea de socializare Marius Filimon.

Credit FOTO: Ionuț Văidean

