VIDEO | Investiții în servicii sociale la Zlatna. Primarul Silviu Ponoran: „Datorită acestui proiect, oferim sprijin real copiilor și vârstnicilor din comunitatea noastră”
Primarul orașului Zlatna, Silviu Ponoran, a vorbit despre unul dintre cele mai recente și importante proiecte sociale derulate la nivel local: Centrul de zi pentru copii și centrul social, amenajate într-o clădire istorică reabilitată complet. Edilul a explicat că imobilul care găzduiește acum cele două servicii sociale are o istorie impresionantă:
„Aici avem o clădire în care funcționează două servicii sociale. Este o clădire foarte veche. În anul 1772, Maria Tereza a înființat la Zlatna o școală montanistică ce pregătea ingineri în domeniul mineritului, iar în această clădire a funcționat acea școală”, a precizat primarul.
Silviu Ponoran a amintit și de legătura sa personală cu această clădire, care, de-a lungul timpului, a avut mai multe destinații: „Aici a fost și sediul cooperativei «Avântul», unde am fost președinte timp de cinci ani. Am reabilitat clădirea de trei ori, dar niciodată nu am refăcut acoperișul așa cum am făcut acum”.
Edilul a subliniat că lucrările de reabilitare au fost ample și necesare: „Era acoperită cu un internit din perioada Imperiului Austro-Ungar, care acum este considerat cancerigen. L-am dat jos și am refăcut complet acoperișul. Clădirea este izolată termic și reabilitată pe criterii de eficiență energetică”.
Investiția totală se ridică la 2,4 milioane de lei — un proiect care, potrivit primarului, include atât modernizarea clădirii, cât și amenajarea unor spații destinate activităților sociale.
”Pe partea dreaptă este centrul social, iar pe partea stângă — centrul de zi pentru copii. În subsol vom amenaja un spațiu tehnic, unde vom instala serverele pentru digitalizarea străzii principale din oraș. Vom putea vedea în timp real ceea ce se întâmplă în Zlatna, inclusiv monitorizarea camioanelor care depășesc greutatea admisă”, a explicat primarul Silviu Ponoran.
Lucrările sunt aproape finalizate
„Sper să fie gata cât mai repede. Investiția este realizată în proporție de 97%. Pe partea dreaptă am făcut deja recepția, iar pe partea stângă mai avem mici corecții cerute de ISU. Din luna noiembrie sperăm să funcționeze din nou și centrul social, și centrul de zi pentru copii”, a declarat primarul.
Referindu-se la rolul social al proiectului, Silviu Ponoran a spus: „Aici avem copii din familii mai sărace, cărora le oferim inclusiv mâncare zilnică. Sunt aproximativ 30 de copii care primesc hrană de aici. De asemenea, centrul livrează mâncare și pentru persoane vârstnice cu venituri mici sau cu probleme de sănătate, care nu se pot deplasa”.
Primarul a precizat și sursele de finanțare: „Nu sunt fonduri proprii. Avem bani alocați prin Consiliul Județean și Ministerul Muncii – deci o finanțare guvernamentală. Noi suportăm doar întreținerea clădirii și consumabilele. Sprijinim niște oameni care chiar sunt mulțumiți de serviciile acestea”.
În plus, edilul a adăugat că toate clădirile publice din Zlatna au fost incluse în programe de eficientizare energetică: „Toate clădirile publice din oraș au fost incluse la finanțare prin PNRR. Nu a rămas niciuna pe dinafară. Asta înseamnă costuri de întreținere mai mici și un oraș mai modern. Aproape tot ce facem, facem cu bani europeni, altfel am fi fost prea săraci”.
