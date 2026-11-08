Femeie din Alba Iulia, lovită cu o alică metalică de la un pistol airsoft în parcarea unui supermarket din oraș: Poliția Alba a deschis dosar penal

O femeie din Alba Iulia a trecut printr-o întâmplare bizară în luna ianuarie a acestui an, în parcarea unui supermarket din oraș. Ea ar fi fost lovită cu o alică metalică provenită de la un pistol airsoft.

Mai exact, femeia, o vârstnică, a crezut inițial că fusese lovită în zona capului de o nucă, pe care păsările din zonă ar fi scăpat-o. Aceasta a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar pe data de 3 noiembrie 2026 a reclamat că ar fi fost victima unei agresiuni.

Potrivit unor informații obținute de ziariștii de la ziarulunirea.ro, ceea ce aceasta a crezut inițial că este o nucă s-a dovedit a fi o alică metalică provenită de la un pistol airsoft neautorizat.

Ce spune Poliția Alba despre caz

Polițiștii din Alba au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii situației de fapt și identificării persoanei responsabile.

,,Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați la data de 3 noiembrie 2026, de către o femeie cu privire la faptul că ar fi fost victima unei agresiuni produsă în luna ianuarie 2026, în cauză fiind efectuate verificări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-ar fi produs fapta.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii situației de fapt și identificării persoanei responsabile.”, a transmis IPJ Alba pentru ziarulunirea.ro.

Foto: Arhivă (Rol ilustrativ)

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