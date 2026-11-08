Femeie din Alba Iulia, lovită cu o alică metalică de la un pistol airsoft în parcarea unui supermarket din oraș: Poliția Alba a deschis dosar penal
Femeie din Alba Iulia, lovită cu o alică metalică de la un pistol airsoft în parcarea unui supermarket din oraș: Poliția Alba a deschis dosar penal
O femeie din Alba Iulia a trecut printr-o întâmplare bizară în luna ianuarie a acestui an, în parcarea unui supermarket din oraș. Ea ar fi fost lovită cu o alică metalică provenită de la un pistol airsoft.
Mai exact, femeia, o vârstnică, a crezut inițial că fusese lovită în zona capului de o nucă, pe care păsările din zonă ar fi scăpat-o. Aceasta a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar pe data de 3 noiembrie 2026 a reclamat că ar fi fost victima unei agresiuni.
Potrivit unor informații obținute de ziariștii de la ziarulunirea.ro, ceea ce aceasta a crezut inițial că este o nucă s-a dovedit a fi o alică metalică provenită de la un pistol airsoft neautorizat.
Ce spune Poliția Alba despre caz
Polițiștii din Alba au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii situației de fapt și identificării persoanei responsabile.
,,Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați la data de 3 noiembrie 2026, de către o femeie cu privire la faptul că ar fi fost victima unei agresiuni produsă în luna ianuarie 2026, în cauză fiind efectuate verificări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-ar fi produs fapta.
A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii situației de fapt și identificării persoanei responsabile.”, a transmis IPJ Alba pentru ziarulunirea.ro.
Foto: Arhivă (Rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Video | Urmărire ca în filme la Alba Iulia: Tânăr de 22 de ani, fără permis și suspectat că era drogat, prins după ce s-a împotmolit cu o mașină furată pe un câmp
Urmărire ca în filme la Alba Iulia: Tânăr de 22 de ani, fără permis și suspectat că era drogat, prins după ce s-a împotmolit cu o mașină furată pe un câmp Un tânăr de 22 de ani din Alba Iulia a fost reținut pentru 24 de ore, după o urmărire în trafic care s-a încheiat […]
Video | Nicolae Stanciu, campion în China! Al doilea titlu, cucerit cu Dalian Yingbo
Nicolae Stanciu, campion în China! Al doilea titlu, cucerit cu Dalian Yingbo Albaiulianul Nicolae Stanciu a devenit, duminică, 8 noiembrie 2026, pentru a doua oară, campion al Chinei al fotbal. Performanța extraordinară s-a concretizat în mod dramatic, în ultima etapă a campionatului. Înaintea confruntării din ultima rundă, echipa lui Nicolae Stanciu, Dalian Yingbo, ocupa locul […]
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 8 noiembrie. Condițiile de înscriere la concurs
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 8 noiembrie. Condițiile de înscriere la concurs Mai multe instituții publice din județul Alba anunță organizarea unor concursuri de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante. Candidații trebuie să îndeplinească atât condițiile generale, cât și condițiile specifice privind studiile, vechimea în muncă și alte […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Foto | O mașină Tesla a lovit balizele care semnalizau lucrările de pe A1. „Tehnologia asistă. Șoferul este responsabil!”
O mașină Tesla a lovit balizele care semnalizau lucrările de pe A1. „Tehnologia asistă. Șoferul este responsabil!” DRDP Timișoara a...
Ministrul de Interne, Marian Neacșu, după atacul armat din Cracovia: „Asemenea manifestări sunt atent urmărite pentru a preîntâmpina orice formă de agresiune”
Ministrul de Interne, Marian Neacșu, după atacul armat din Cracovia: „Asemenea manifestări sunt atent urmărite pentru a preîntâmpina orice formă...
Știrea Zilei
Femeie din Alba Iulia, lovită cu o alică metalică de la un pistol airsoft în parcarea unui supermarket din oraș: Poliția Alba a deschis dosar penal
Femeie din Alba Iulia, lovită cu o alică metalică de la un pistol airsoft în parcarea unui supermarket din oraș:...
Video | Urmărire ca în filme la Alba Iulia: Tânăr de 22 de ani, fără permis și suspectat că era drogat, prins după ce s-a împotmolit cu o mașină furată pe un câmp
Urmărire ca în filme la Alba Iulia: Tânăr de 22 de ani, fără permis și suspectat că era drogat, prins...
Curier Județean
Foto | Echipa Poliției Municipiului Alba Iulia, locul I la Campionatul de Fotbal al Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Sezonul 2026
Echipa Poliției Municipiului Alba Iulia, locul I la Campionatul de Fotbal al Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Sezonul 2026...
Video | Tânăr de 25 de ani din Vințu de Jos, reținut de polițiști: S-a îmbătat și l-a bătut pe un alt bărbat din Mereteu
Tânăr de 25 de ani din Vințu de Jos, reținut de polițiști: S-a îmbătat și l-a bătut pe un alt...
Politică Administrație
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social Consilierii...
Blaj: O nouă rețea de canalizare pluvială va muta pe domeniul public conductele care trec acum prin proprietate privată
Blaj: O nouă rețea de canalizare pluvială va muta pe domeniul public conductele care trec acum prin proprietate privată A...
Opinii Comentarii
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...
Nume care se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavriil 2026. Peste 1,3 milioane de români își serbează onomastica
Ce nume derivate se sărbătoresc de Sfântul Mihail și Gavriil 2026 Cei care poartă numele de Mihail, Gavril, Mihai, Mihaela,...